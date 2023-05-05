Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Пашиняна

Политолог оценил предвыборные перспективы главы Алтайского края

Политолог Данилин: Президент фактически выказал поддержку действующему главе Алтайского края в преддверии выборов

В Алтайском крае планируется модернизация многих объектов логистической инфраструктуры, серьезное внимание уделяется туристической отрасли. Регион показывает хорошие экономические результаты, в том числе благодаря умелой работе местных властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Ранее президент Владимир Путина по видеосвязи провел совещание с губернатором региона Виктором Томенко.

«Владимир Путин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили целый ряд важнейших тем в рамках встречи. Данный регион является одним из наиболее привлекательных в России с точки зрения туризма, поэтому многие вопросы касались именно логистики», – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«В частности, в ходе беседы, стороны затронули тему модернизации трассы А322, которая фактически соединяет Барнаул и Казахстан. Ее необходимо привести в надлежащий вид, что позволит значительным образом улучшить трафик между республикой и Россией. Разговор зашел и об обновлении аэропорта, поскольку в регион прибывает достаточно много самолетов», – отмечает эксперт.

«Реконструкция аэродромной инфраструктуры позволит принимать до миллиона пассажиров. Важно, что частный инвестор готов взять на себя траты на разработку проектной документации. Данный проект позитивно скажется на туристической отрасли региона, существенно улучшив транспортную инфраструктуру Алтайского края», – подчеркивает собеседник.

«Немало внимания президент уделил и культурно-социальным проектам. Кроме того, был поднят вопрос об импортозамещении: Путин и Томенко обсудили продукцию регионального завода прецизионных изделий. Нельзя было не затронуть и сельское хозяйство, ведь край является лидером России по производству овса, рапса и льна», – акцентирует Данилин.

«Также правительство заинтересовано в том, чтобы регион присоединился к новому сухопутному зерновому коридору, о котором недавно говорили премьер Михаил Мишустин и глава КНР Си Цзиньпин. Такой амбициозный экономический проект позволит Алтайскому краю серьезно диверсифицировать риски», – отмечает эксперт.

«Примечательно, что данный субъект РФ продемонстрировал способность экономически развиваться даже в непростых условиях прошлого года. Также Путин и Томенко затронули тему участия жителей региона в СВО. В Алтайском крае заботятся о солдатах. В частности, 1300 членов семей военнослужащих были освобождены от оплаты за детский сад. Зачисление сыновей и дочерей бойцов в дошкольные учреждения происходило вне очереди. Ведется работа и по направлению фонда «Защитники Отечества»: в регионе уже осуществили подбор кадров для наполнения местного отделения», – подчеркивает эксперт.

«Стоит отметить, что в ходе разговора с губернатором президент фактически выказал поддержку главе региона в преддверии выборов. Можно предполагать, что население Алтайского края соответствующим образом оценит эту встречу. Популярность губернатора в регионе также возрастет», – оценивает Данилин.

Ранее президент России Владимир Путина провел совещание по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Одной из тем беседы стал туризм, сообщается на сайте Кремля. По мнению главы государства, в данной сфере регион имеет перспективы и «хорошие заделы». Губернатор назвал туризм приоритетной отраслью для развития экономики, который пострадал во время пандемии коронавируса. В 2022 году турпоток удалось вывести на допандемийный уровень. Регион за минувший год посетили более 2 млн человек, что на 19% больше, чем в 2021 году.

Также Томенко рассказал про инвестиционные проекты региона, один из них реализуется в 15-17 км от города Белокуриха. Новый курорт в Алтайском крае назвали «Белокуриха Горная». Инвесторов удается привлекать благодаря серьезной поддержке со стороны правительства.

Недавно политолог Марат Баширов объяснил поддержку ЕР алтайского губернатора Томенко при выдвижении на новый срок.