В Сети раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян

Рябков заявил об угрозе вооруженного конфликта России и США

Рябков заявил о приближении к открытому вооруженному конфликту между Россией и США

Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, Москва пытается удержать отношения от провала в эту пропасть, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Рябков заявил, что «мы уже стоим на краю этой пропасти». США хотят убедить всех в «непричастности» к террористической атаке на Кремль и пытаются продемонстрировать отстраненность, сказал он. Рябков подчеркнул, что США «стали прямым участником» украинского конфликта, они ведут против России «гибридную войну».

По словам Рябкова, Украина – «наконечник копья, которым размахивает коллективный Запад во главе с США», стремясь «уничтожить суверенную, независимую Россию как международный фактор», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Лишь «люди, которые пускают пыль в глаза и пытаются заморочить голову своим союзникам» могут пытаться отстаивать версию о непричастности США, заявил замглавы российского МИДа. Позицию США по ситуации на Украине он назвал «верхом цинизма и лицемерия». Рябков указал, что «именно от Вашингтона зависит, когда Киев прекратит попытки добиться своих целей на поле боя», но США признают, что хотят «нанести стратегическое поражение России», они рассчитывают «на дальнейшую эскалацию».

«Мы предпринимали и будем и дальше предпринимать демарши. Мы разжевываем в деталях американцам, где мы видим потенциальные риски. Мы продолжаем терпеливо, спокойно, без эмоций излагать им неприемлемость дальнейшего движения по эскалационной лестнице. Мы напоминаем им о том, что риски за последние месяцы возросли многократно, но, как говорится, как об стенку горох», – сказал Рябков.

Он отметил, что не существует «магического ключа и какого-то волшебного решения», требуется «планомерная работа без эмоций». Москва ожидает «отзвука» со стороны США, который продемонстрирует, что в Вашингтоне «хоть в малой мере восприняли» российские «предупреждения о серьезности момента».

Контакты Москвы и Вашингтона осуществляются по мере необходимости, сказал Рябков. Однако США «убеждают» и «своих подопечных в Европе», и самих себя, что сигналы со стороны России являются «дезинформационной кампанией». Американцы «оказались в плену собственных клише и собственной пропаганды», которую раз за разом повторяли. Рябков счел реакцию США на сигналы из Москвы после атаки украинских беспилотников на Кремль «пренебрежением азами внешней политики».

Напомним, в ночь на среду Украина предприняла попытку атаковать Кремль двумя беспилотниками. Российскими системами радиолокационной борьбы беспилотники были выведены из строя.

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