Песков: Путин может обсудить с Совбезом атаку дронов на Кремль

Западные СМИ не поверили в причастность Украины к атакам дронов на Кремль

Владимир Путин может использовать атаку дронов на Кремль как повод для более мощных ударов по территории Украины. При этом причастность к инциденту офиса Зеленского остается неясной. Так западные СМИ комментируют инцидент с атакой беспилотников на Кремль.

The New York Times указывает, что атака на Кремль может стать для президента Владимира Путина предлогом к «нанесению новых ударов по противнику». В качестве примера издание приводит подрыв Крымского моста в октябре прошлого года, когда после теракта началось массовое поражение объектов энергетической инфраструктуры Украины. При этом газета подчеркивает, что если бы инцидент действительно стал результатом налета беспилотников, то подобный прорыв систем ПВО в центре Москвы стал бы «позорной неудачей» российских военных.

В свою очередь издание The Wall Street Journal задается вопросом, может ли за атакой на Кремль стоять российское руководство. По мнению газеты, подобный инцидент может дать Владимиру Путину «политическое прикрытие для проведения дальнейшей мобилизационной кампании». Кроме того, издание подчеркивает, что если бы за организацией операции стояла Украина, то произошедшее выявило бы серьезные уязвимости в «сердце российской власти» за несколько дней до 9 Мая. Подчеркивается, что инцидент случился перед запланированным «наступлением ВСУ, направленным на отвоевание южных и восточных территорий у РФ».

На официальном сайте американского Института изучения войны говорится о том, что «Россия, вероятно, организовала эту атаку в попытке донести войну до российской внутренней аудитории». Кроме того, автор статьи пишет, что подобный инцидент создает условия для «проведения более широкой социальной мобилизации».

Издание Politico цитирует слова советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что подобное «нападение на Кремль не в их (Киева) интересах». Однако газета также указывает на некую последовательность в украинских терактах против России. Так, вспоминается диверсия на Крымском мосту, подрыв «Северных потоков», к которым, по мнению американской разведки, также причастна проукраинская группировка, и организация убийства Дарьи Дугиной.

Напомним, в среду стало известно о том, что ночью украинские беспилотники попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», – говорится в заявлении.

При этом саму атаку в Кремле расценили «как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей». Российская сторона также оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Во время инцидента Владимира Путина не было в Кремле, в среду он работал в подмосковной резиденции Ново-Огарево, приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Парад на Красной площади 9 мая состоится, Путин примет участие в торжествах, добавил Песков.

В офисе Владимира Зеленского стали сразу же опровергать свою причастность к теракту, причем сделано это в том же стиле, что и предыдущие «опровержения». Как указал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, «это, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 Мая». А советник офиса Михаил Подоляк утверждает, что «Украина не атакует объекты на территории России».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как РФ следует ответить на атаку Киева по Кремлю.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД