В Китае напомнили США о российском «поезде смерти»

Китайские СМИ оценили возможности российского «поезда смерти» «Баргузин», который может атаковать авианосцы США

Российский боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», который в США называют «поезд смерти», способен поражать цели в радиусе до 1 тыс. километров, в том числе атаковать американские военные силы, пишет китайское интернет-издание Sohu.

Китайское издание Sohu называет ракетный комплекс «Баргузин» сухопутным линкором, который маневрирует на огромной территории России. Авторы статьи отметили, что «Баргузин» способен атаковать авианосцы и наземные цели американских ВМС в радиусе до 1 тыс. километров, а также стрелять по военным кораблям и авианосцам противника на берегу.



Один такой поезд может быть оснащен несколькими видами ракетного вооружения, в том числе межконтинентальными, гиперзвуковыми и сверхзвуковыми ракетами, пишет Ura.ru.

Как пишут ИноСМИ, у «Баргузина» на пути также должны быть тайные станции снабжения и площадки для запуска ракет, базы технической поддержки и скрытые депо. Кроме того, рядом с поездом должны быть расположены зенитно-ракетные части и подразделения наземной охраны. В результате на местности формируется единая наземная боевая система, в основе которой лежат ракетные эшелоны. Из-за этого Вашингтон называет проект «Баргузин» «поездом смерти».

Европейские СМИ сообщают, что российский боевой железнодорожный ракетный комплекс уже включен в железнодорожную сеть западного региона и приведен в полную боеготовность.