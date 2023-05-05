В Китае напомнили США о российском «поезде смерти»

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5 мая, пятница | Последнее обновление — 11:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров: Киевские террористы не могли совершить атаку на Кремль без ведома «хозяев»
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе её западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трёх морей и не допустить создания протяжённой границы с Россией.
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В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил.
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Удивительно, но почти никто не вспомнил Матиаса Руста, гражданина ФРГ, который 28 мая 1987 года на легкомоторном спортивном самолете «Сессна» приземлился в самом центре Москвы, рядом с Кремлем.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Китае напомнили США о российском «поезде смерти»
Китайские СМИ оценили возможности российского «поезда смерти» «Баргузин», который может атаковать авианосцы США
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Российский боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», который в США называют «поезд смерти», способен поражать цели в радиусе до 1 тыс. километров, в том числе атаковать американские военные силы, пишет китайское интернет-издание Sohu.
Китайское издание Sohu называет ракетный комплекс «Баргузин» сухопутным линкором, который маневрирует на огромной территории России. Авторы статьи отметили, что «Баргузин» способен атаковать авианосцы и наземные цели американских ВМС в радиусе до 1 тыс. километров, а также стрелять по военным кораблям и авианосцам противника на берегу.
Один такой поезд может быть оснащен несколькими видами ракетного вооружения, в том числе межконтинентальными, гиперзвуковыми и сверхзвуковыми ракетами, пишет Ura.ru.
Как пишут ИноСМИ, у «Баргузина» на пути также должны быть тайные станции снабжения и площадки для запуска ракет, базы технической поддержки и скрытые депо. Кроме того, рядом с поездом должны быть расположены зенитно-ракетные части и подразделения наземной охраны. В результате на местности формируется единая наземная боевая система, в основе которой лежат ракетные эшелоны. Из-за этого Вашингтон называет проект «Баргузин» «поездом смерти».
Европейские СМИ сообщают, что российский боевой железнодорожный ракетный комплекс уже включен в железнодорожную сеть западного региона и приведен в полную боеготовность.
Кирби: Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления ВСУ
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Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он рассказал, что Киеву передано порядка 98% оружия и военной техники, которую тот запрашивал для подготовки «наступательных операций весной», в том числе «бронетехнику, артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы», передает ТАСС.
Кирби отметил, что Киев самостоятельно принимает решение о том, когда пытаться переходить в контрнаступление.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Кеннеди предложил представить реакцию США на атаку БПЛА на Капитолий
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший предложил представить ответ Вашингтона на атаку БПЛА на Капитолий
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который претендует на пост главы американского государства, предложил представить «ответ» США, если бы поддерживаемые Россией силы попытались нанести удар беспилотниками по Капитолию.
Кеннеди-младший в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить «безумные попытки эскалации». Он призвал прислушаться к словам Джона Кеннеди, который указывал, что не следует «заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной».
Напомним, системы радиолокационной борьбы вывели из строя беспилотники, с помощью которых киевский режим пытался атаковать Кремль.
Кеннеди-младший намерен побороться с действующим президентом США Джо Байденом за право стать кандидатом от Демпартии США на выборах главы государства.
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Вашингтон: США могут никогда не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль
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США пытаются установить, что конкретно произошло, но могут так и не установить обстоятельства атаки беспилотниками Кремля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что США пытаются наилучшим образом установить все обстоятельства атаки на Кремль, но допускают, что никогда в полной мере не поймут, что случилось, передает РИА «Новости».
Ранее Кирби опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля.
До этого Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.
Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Киев открестился от атаки на Кремль.
Рябков заявил об угрозе вооруженного конфликта России и США
Рябков заявил о приближении к открытому вооруженному конфликту между Россией и США
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Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, Москва пытается удержать отношения от провала в эту пропасть, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «мы уже стоим на краю этой пропасти». США хотят убедить всех в «непричастности» к террористической атаке на Кремль и пытаются продемонстрировать отстраненность, сказал он. Рябков подчеркнул, что США «стали прямым участником» украинского конфликта, они ведут против России «гибридную войну».
По словам Рябкова, Украина – «наконечник копья, которым размахивает коллективный Запад во главе с США», стремясь «уничтожить суверенную, независимую Россию как международный фактор», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Лишь «люди, которые пускают пыль в глаза и пытаются заморочить голову своим союзникам» могут пытаться отстаивать версию о непричастности США, заявил замглавы российского МИДа. Позицию США по ситуации на Украине он назвал «верхом цинизма и лицемерия». Рябков указал, что «именно от Вашингтона зависит, когда Киев прекратит попытки добиться своих целей на поле боя», но США признают, что хотят «нанести стратегическое поражение России», они рассчитывают «на дальнейшую эскалацию».
«Мы предпринимали и будем и дальше предпринимать демарши. Мы разжевываем в деталях американцам, где мы видим потенциальные риски. Мы продолжаем терпеливо, спокойно, без эмоций излагать им неприемлемость дальнейшего движения по эскалационной лестнице. Мы напоминаем им о том, что риски за последние месяцы возросли многократно, но, как говорится, как об стенку горох», – сказал Рябков.
Он отметил, что не существует «магического ключа и какого-то волшебного решения», требуется «планомерная работа без эмоций». Москва ожидает «отзвука» со стороны США, который продемонстрирует, что в Вашингтоне «хоть в малой мере восприняли» российские «предупреждения о серьезности момента».
Контакты Москвы и Вашингтона осуществляются по мере необходимости, сказал Рябков. Однако США «убеждают» и «своих подопечных в Европе», и самих себя, что сигналы со стороны России являются «дезинформационной кампанией». Американцы «оказались в плену собственных клише и собственной пропаганды», которую раз за разом повторяли. Рябков счел реакцию США на сигналы из Москвы после атаки украинских беспилотников на Кремль «пренебрежением азами внешней политики».
Напомним, в ночь на среду Украина предприняла попытку атаковать Кремль двумя беспилотниками. Российскими системами радиолокационной борьбы беспилотники были выведены из строя.
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Белый дом опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля
Кирби: Вашингтон не считает нужным частно отвечать на заявления о причастности США к атаке Кремля
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Никаких «закулисных контактов» между США и Россией по поводу атаки беспилотников на Кремль нет, в этом нет никакой необходимости, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби спросили, заявлял ли Вашингтон «за кулисами», что считает ложью утверждения Москвы о причастности США к атаке Кремля, передает ТАСС.
Представитель Белого дома отверг закулисные контакты, отметив, что в них нет нужды, поскольку США «вполне четко давали понять» о таком своем отношении к заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон «не считает нужным частным образом сообщать ему об этом».
Ранее Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.
Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Киев открестился от атаки на Кремль.
Небензя: США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Постпред России при ООН Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
В Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, для такого шага необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН, а целый ряд обстоятельств этому препятствует, передает РИА «Новости».
Также Небензя отметил, что сами американцы на такое не согласятся, чтобы не терять престиж и «сохранить возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации».
Постпред добавил, что Нью-Йорк получает 5 млрд долларов в год в связи с тем, что здесь расположена штаб-квартира ООН, и живут дипломаты 193 стран.
По словам Небензи, в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Так, Белый дом по своему усмотрению не выдавал визы делегатам стран и ограничивал их передвижение в Нью-Йорке.
«В предыдущее мое пребывание здесь во второй половине 1990-х годов, тема активно обсуждалась. Многие страны требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что, не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие, как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки», – заключил он.
Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене.
Напомним, журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Ветеран ВВС США признал неспособность F-16 преодолеть российскую ПВО
Ветеран ВВС США Венейбл счел F-16 непригодными для полетов над Украиной из-за неспособности преодолеть российскую ПВО
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Американские истребители F-16 не подходят для использования Украиной, так как не смогут преодолеть российские системы ПВО, заявил ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.
Венейбл сказал, что истребители четвертого поколения и выше без функции малозаметности полностью уступают передовым системам ПВО, например, С-400. По его словам, на Украине российские системы смогут легко «перехитрить» их. Венейбл признался, что не хотел бы летать над Украиной, поскольку «нет шансов на успех», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.
Как полагает Венейбл, возможная передача Украине F-16 не повлияет на ход военных действий и не повысит шансы на успех украинского «контраступления». Он заявил, что «истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя».
Напомним, портал Business Insider также заявлял, что передача Украине американских истребителей F-16 была бы нецелесообразна, так как местные аэродромы непригодны для этой техники.
Китай собрался «настойчиво содействовать» мирным переговорам по Украине
Глава МИД Китая Цинь Ган заявил Лаврову о готовности в координации с Россией способствовать урегулированию на Украине
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Китай готов путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине, заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Цинь Ган заявил, что Пекин намерен «настойчиво содействовать продвижению» переговоров о мире. Также министр указал на развитие сотрудничества Китая и России после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, передает ТАСС.
Китайский министр отметил, что Москва и Пекин «на всех уровнях» поддерживают «все более активные контакты, продвигают сотрудничество по всем направлениям». Китай намерен на практике реализовать консенсус, достигнутый между Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Цинь Ган подчеркнул готовность Китая укреплять стратегические контакты с российской стороной и развивать взаимодействие с Россией «во всех сферах».
МИД Китая сообщает, что стороны согласились совместно «противостоять всем проявлениям гегемонии, защищать общие интересы стран с формирующимися рынками и развивающихся государств, отстаивать равноправие и справедливость в мире».
Напомним, Лавров и Цинь Ган обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине на встрече во время Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в индийском штат Гоа.
Захарова сравнила реакцию США на атаку беспилотников на Кремль с «Новичком»
Захарова о реакции США на атаку на Кремль: Горшочек перестал варить
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США всегда «обладали данными» в ситуации с «Новичком», видимо, горшочек перестал варить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на реакцию Белого дома по поводу атаки беспилотников на Кремль.
Захарова в своем Telegram-канале с иронией отметила, что с «Новичком» дела шли шустрее, потому что в этом случае в Белом доме всегда «обладали данными».
«Горшочек перестал варить?» – поинтересовалась представитель МИД России.
Ранее Белый дом заявил, что «США не имеют отношения к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за ними».
Напомним, Москва пообещала ответить на атаки украинских беспилотников по Кремлю в соответствии с оценками угрозы, которая была создана российскому руководству.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева и Вашингтона о непричастности к атаке беспилотников на Кремль абсолютно смехотворны.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.
Небензя сравнил Нью-Йорк и Москву
Небензя заявил, что Нью-Йорк «не дотягивает» до Москвы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с его прошлой командировки в 1996–2000 годах Нью-Йорк «стал лучше, чище», но «до Москвы не дотягивает».
Небензя рассказал, что его иностранные коллеги «не верят» в это, он же в ответ приглашает их приехать и посмотреть на российскую столицу, передает РИА «Новости».
Как заявил постпред, с тех пор Нью-Йорк пережил два потрясения: «11 сентября, после чего город долго не мог оправиться», и COVID. По его словам, распространение коронавируса повлияло на горд, бизнес «массово схлынул», так как не было покупателей – жители «заперлись по домам и сидели, дрожали от происходящего».
Небензя сказал, что российские дипломаты, работающие в постпредстве в Нью-Йорке, «с давлением справляются легко». По его словам, у них есть «1001 способ, чтобы это сделать».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Американская разведка сочла маловероятным применение ядерного оружия на Украине
В США сочли маловероятным применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине
Российская сторона на данном этапе вряд ли применит ядерное оружие в ходе спецоперации, заявила директор американской национальной разведки Эврил Хейнс.
Американское разведывательное сообщество считает это крайне маловероятным, заявила Хейнс на слушаниях в сенате, передает ТАСС.
При этом директор Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер заявил, что в силу природы любого вооруженного конфликта «всегда есть такая возможность». Вместе с тем он также подчеркнул, что это маловероятно.
До этого экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что мировое сообщество вплотную подошло к третьей мировой войне с применением ядерного оружия.
В США заявили о непричастности к атаке беспилотников на Кремль
Кирби: США непричастны к атаке беспилотников на Кремль
Американская сторона не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Вашингтон не в курсе, что произошло, потому не дает оценок, в Белом доме видели сообщения Кремля о том, что США причастны к этому, сказал Кирби в эфире MSNBC, передает ТАСС.
Он заверил, что в ходе нападения не было «никакого участия Соединенных Штатов».
США «такого не делают» и не имеют отношения, повторил представитель американской администрации.
Ранее Москва пообещала ответить на атаки украинских беспилотников по Кремлю в соответствии с оценками угрозы, которая была создана российскому руководству.
ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США
ЮАР разрешила находящемуся под санкциями США российскому самолету приземлиться на военной базе
Власти ЮАР на прошлой неделе разрешили российскому грузовому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на авиабазе недалеко от столицы Претории, что может еще больше усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном.
По словам американских официальных лиц, самолет перевозил оружие для российских военных. Между тем, в министерстве обороны ЮАР настаивают, что самолет доставил дипломатическую почту для российского посольства. В то же время официальные власти ЮАР отказались сообщить, что именно было загружено и выгружено из лайнера, пишет New York Times.
Решение Южной Африки позволить самолету приземлиться противоречит попыткам США изолировать Россию из-за спецоперации на Украине. Хотя ЮАР не связана санкциями Вашингтона, инцидент «усугубит и без того напряженные отношения с США», считает исследователь отношений России и Африки в Южноафриканском институте международных отношений Стивен Грузд.
Он уточнил, что хотя ЮАР объявила о нейтралитете в конфликте России и Украины, на деле ее внешняя политика все больше склоняется в сторону Москвы.
ЮАР в августе готовит саммит БРИКС, который пройдет в очном формате в городе Дурбан. Приглашения были направлены всем главам стран объединения, в том числе России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение о поездке Путина на саммит еще не принято.
Белый дом: США не поощряют Киев наносить удары по России
Reuters: Белый дом заявил, что США не поощряют Киев наносить удары по России
В Вашингтоне заявили, что США не поощряют Украину наносить удары по территории России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.
По его словам, власти США не поощряют Киев наносить какие-либо удары за пределами границ Украины, а также не позволят Киеву этого сделать, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал смехотворными заявления украинских и американских чиновников о непричастности к атаке беспилотников на Кремль.
Накануне Кремль подвергся атаке украинских беспилотников, их удалось сбить.
Лавров и глава МИД Китая обсудили возможность мирного урегулирования на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Цинь Ган на встрече во время Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организации обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.
Также министры высказались о недопустимости неоколониальных практик, оказывающих деструктивное воздействие на развитие большинства государств мира и все сферы международных отношений, говорится на сайте МИД России.
Министры подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, РИК, Группе двадцати и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах.
Ранее в ООН выразили надежду, что Китай продолжит вносить свой вклад в решение конфликта между Москвой и Киевом.
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