Власти утвердили концепцию информбезопасности детей

Анонсирован запуск ряда индустриальных мегапроектов в России

В ряде отраслей планируется запуск индустриальных мегапроектов, такое решение прозвучало на стратегической сессии по развитию промышленности, проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Результатом совместной работы правительства, регионов, представителей бизнеса и экспертного сообщества стало формирование новых подходов к созданию приоритетной высокотехнологичной продукции, говорится в Telegram-канале правительства России.

Все эти подходы легли в основу разработанного проекта концепции технологического развития до 2030 года.

Правительство планирует в течение ближайших двух лет запуск индустриальных мегапроектов в ряде отраслей. Это решение позволит обеспечить формирование заказа на разработку и внедрение критических технологий.

Глава правительства отметил, что в 2022 году правительство перезапустило широкий набор инструментов поддержки для увеличения объемов производства в обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП.

Это позволило предприятиям выстроить новые логистические цепочки, снизить зависимость от импорта оборудования, комплектующих и ПО и сохранить рабочие места.

Через Фонд развития промышленности запустили финансирование на льготных условиях высокотехнологичных проектов, в том числе по локализации производства: автокомпонентов, комплектующих изделий для сельхозтехники, оборудования для химической отрасли, медицинской индустрии и фармацевтики.

Благодаря докапитализации фонда в 2022 году было выдано рекордное количество займов.

На пополнение оборотных средств системообразующих предприятий выделено более 43 млрд рублей. Одобрено свыше 160 проектов в сфере НИОКР, в том числе в области средне- и малотоннажной химии. На их реализацию до конца 2024 года будет направлено свыше 35 млрд рублей.

В рамках механизма обратного инжиниринга профинансировано более 100 проектов на общую сумму почти 4 млрд рублей. Они направлены на создание новых производств наиболее важных комплектующих, в том числе в открывающихся центрах инженерных разработок. «Семь таких действуют уже. Они специализируются на наиболее перспективных направлениях, например, электрохимической энергетике», – сказал Мишустин.

Правительство принимает дополнительные меры для привлечения большего объема частных средств в промышленность. За восемь лет объем частных средств, привлекаемых в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, должен составить не менее 10 трлн рублей, включая 2 трлн рублей и более в 2023 году.

Для этого в конце марта был запущен механизм кластерной инвестиционной платформы, позволяющий получать долгосрочные кредиты по льготной ставке. За прошедший месяц было одобрено уже восемь проектов общей стоимостью около 220 млрд рублей. Еще свыше 40 объемом 1,3 трлн рублей находятся на рассмотрении.

Также правительство продлило программу предоставления госгарантий на поддержку промышленности. При этом объем средств на такие цели увеличен на треть.