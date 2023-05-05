«Русские чтения Победы» прошли в Москве

«Русские чтения» прошли в Музее Победы в Москве

Приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Русские чтения» прошли в Музее Победы в Москве.

Гостями мероприятия стали ученики кадетских корпусов, волонтеры общественных движений, школьники из новых субъектов России и ветераны Великой Отечественной.

В зале Полководцев прозвучали строки из произведений отечественных авторов военных лет, фронтовиков и современных писателей. Открыл мероприятие руководитель фракции «Единая Россия» в госдуме России, председатель общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Владимир Васильев стихотворением Расула Гамзатова «Журавли».

«Мы гордимся величием подвига многонационального народа, отстоявшего свободу и независимость Отечества, спасшего мир от нацизма. Его вера в победу, любовь к Родине всегда будут для нас образцом крепости духа и патриотизма», – отметил он.

Затронул сердца зрителей российский музыкант и композитор SHAMAN, который во время чтения стихотворения «Священная война» Лебедева-Кумача последнее четверостишье пропел А капелла.

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов представил вниманию слушателей произведение Е. Долматовского «Разговор Волги с Доном».

Первый зампредседателя комитета госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко прочитал стихотворение «Мое поколение» С. Гудзенко, ставшее символом поэзии военного времени.

«Я с большим удовольствием принял предложение и участвую в проекте, посвященном Великой Победе. Авторы тех произведений – военкоры и писатели, которые прошли войну, которые на себе испытали все тяготы и лишения и передали их своим талантом либо в рифме, либо в прозе. И это очень символично, что здесь, в Музее Победы, эти строки прозвучат вновь. Это важно, что это передается из поколения в поколение, и сегодня здесь присутствуют дети и молодежь, которые должны помнить эти истории и тяжелый путь становления нашего государства», – сказал он.

Во время мероприятия при поддержке Народного фронта был дан официальный старт акции «Книга – фронту» по сбору книг для участников СВО. Открыла акцию телеведущая, амбассадор общественного движения Народный фронт Полина Цветкова.

Актер Антон Шагин прочитал отрывок из произведения Мусы Джалиля «Письма из окопа» – «Всем нам нужно помнить о тех великих днях, в которые была добыта Победа усилиями миллионов наших соотечественников. Нужно донести до последующих поколений ту правду, без искажений, которая была добыта нашими воинами-освободителями».

Также в литературном вечере приняли участие министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева, заслуженные артисты России Дарья Мороз и Георгий Мартиросян, поэт Влад Маленко, актриса Карина Каграманян, артисты лейбла black star NATAN, Егор Шип, Анет Сай.

Главным выступающим вечера стал ветеран Великой Отечественной войны Петр Тимофеевич Соломатин, обратившийся к юным гостям со словами наставления.

«Наше поколение сделало все от нас зависящее, чтобы наша Родина процветала и развивалась, теперь слово за вами – молодыми, юными гражданами нашей великой Родины!» – подчеркнул он.

Провели мероприятие журналист Марина Ким и актер Константин Соловьев.