Американский аналитик Шэнк: Энергетические компании США используют конфликт на Украине для собственной выгоды

Инвестиции США в строительство больших атомных электростанций, угольных, газовых и нефтяных объектов на Украине приведут к еще большей нестабильности и новым войнам, считает аналитик Майкл Шэнк.

«На Украину надвигается новая угроза, и она не российская, а американская», – пишет Шэнк в Newsweek.



Он заявил о начале «золотой лихорадки на ископаемое топливо», в ходе которой американские энергетические компании используют конфликт России и Украины для собственной выгоды.

«Под предлогом «освобождения» Украины от зависимости от импорта энергоресурсов из России начался взрывной рост инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру, которая, как только она будет построена, останется в стране еще на долгое время. По мере того, как Украина будет восстанавливаться после войны, возникнет еще большая угроза: будущий облик украинской инфраструктуры – ее энергетических систем и застроенной среды – приведет страну к новым войнам, еще большей нестабильности и новым перебоям в поставках», – пишет Шэнк.

Аналитик уверен, что Вашингтон, «спасая Украину» и «освобождая» ее от зависимости от России, руководствуется исключительно корыстными целями. Так, считает Шэнк, энергетическая политика США по строительству больших атомных электростанций, угольных, газовых и нефтяных объектов на Украине повышает риски саботажа с последующими перебоями в поставках энергии в масштабах всей страны. Это, по мнению эксперта, сделает Украину более уязвимой в энергетическом аспекте и вопросах безопасности. Шэнк напомнил, что подобный подход США уже применяли в Ираке и Афганистане, передает РИА «Новости».

Аналитик уверен, что Украине нужно децентрализовать свою энергетическую систему, а не централизовать ее. «Чем меньше энергосистема, тем лучше. Большие атомные электростанции и большие угольные, газовые и нефтяные объекты только станут крупными целями для бомбардировки, саботажа или взлома», – пишет Шэнк.

Ранее в Киеве согласовали энергетическую стратегию до 2050 года, которая предусматривает достижение углеродной нейтральности энергетическим сектором страны в ближайшие 27 лет.