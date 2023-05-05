Названы последствия для отрасли от ограничений на полеты беспилотников

«Коммерсант»: Запрет использования дронов может вернуть отрасль на пять лет назад

Запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов, которые ввели в 40 регионах России после атаки дрона на Кремль, обойдется отрасли в сумму до 10 млрд рублей и откатит рынок на пять лет назад – к уровню 2018 года, пишут российские СМИ.

Общие потери от запрета на полеты беспилотников в Москве, Подмосковье и Петербурге, если запрет продлится до конца года, могут составить около 1,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на крупных участников рынка.

Уточняется, что речь идет о недополученной прибыли производителей и эксплуатантов БПЛА, работающих в сфере аэрофотосъемки и мониторинга. Их услугами пользуются девелоперы на строительных площадках для 3D-моделирования и маркетинговых съемок, при земельном кадастровом учете, для контроля состояния объектов промышленности, ЛЭП и дистанционного зондирования Земли.

Гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов считает, что, не считая столичных регионов, потери из-за запретов по стране могут превысить 10 млрд рублей в 2023 году.

Глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев считает, что серьезных финансовых убытков рынку введенные ограничения в двух столичных регионах не принесут, поскольку и раньше требовалось получать разрешение департамента регбезопасности в Москве и комитета по транспорту в Петербурге на полеты БПЛА. Однако, по его словам, решения, принятые в Москве и Петербурге, усилят «эффект домино», и ограничения будут введены в остальных регионах. В результате, по оценке эксперта, учитывая, что сейчас таких регионов 40, объем рынка вернется к уровню пятилетней давности.

Решением, по мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, должна стать установка датчиков-ответчиков, которые не будут мешать большой авиации и будут под контролем специалистов с земли. При этом они признают, что готовых решений нет, однако, добавил Бабинцев, все необходимые технологии имеются, задачу можно было бы решить «за пару месяцев».

Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.