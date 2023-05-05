Экс-глава разведки Чехии: Запад сделал Россию сильнее и разрушил буферную Украину

Экс-глава разведки Чехии Пелз: Западу не понять, что России невозможно навредить, отобрав у нее McDonald’s

Страны Запада хотели навредить России и ослабить ее, однако не только сделали ее сильнее, но и разрушили буферную Украину, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз.

По словам экс-главы военной разведки Чехии, Запад не способен понять, что России невозможно навредить, отобрав у нее McDonald’s, поскольку русский народ «предпочтет жить в землянках и питаться травой» лишь бы защищать свою Родину, передает RT.



Пелз в интервью Radio Universum также заявил, что Запад разрушил буферную Украину и укрепил Россию, хотя хотел ослабить Москву. В частности, он напомнил, что когда Владимир Путин только стал президентом России, он пытался наладить всевозможные контакты, однако на Западе в ответ решили делать все возможное, чтобы максимально ослабить Москву. Так, в 2008 году на саммите НАТО Соединенные Штаты выступили с идеей вступления Украины и Грузии в альянс. Пелз напомнил, что в России подобный шаг сочли абсолютно неприемлемым. После этого Москва «стала очень осторожной», считает Пелз.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии заявил, что Запад де-факто поддержал Украину в невыполнении ею Минских соглашений, которые должны были положить конец конфликту в Донбассе. «(Бывший канцлер Германии) Ангела Меркель и Франсуа Олланд, тогдашний президент Франции и (бывший президент Украины) Петр Порошенко заявили, что на самом деле это (Минские соглашения – прим. ВЗГЛЯД) была некая ловушка для Путина, чтобы Украина могла хорошо вооружиться», – заявил Пелз.

Он также заявил, что после начала спецоперации – на рубеже марта и апреля 2022 года – обсуждалась возможность прекращения боевых действий, однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил Киев отказаться от мирных переговоров.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответственность за ситуацию на Украине лежит на Вашингтоне, Лондоне и странах Североатлантического альянса, которые привели к власти в Киеве «авантюристов и бандитов».