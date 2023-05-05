В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских в Москве В главке МВД Москвы назвали фейком информацию о нападении на полицейских 5 мая 2023, 08:12 Текст: Алина Власенко

Глава пресс-службы главка МВД Москвы Владимир Васенин не подтвердил сообщения о якобы нападении на полицейских на Профсоюзной улице в столице. Появившиеся в одном из Telegram-каналов сообщения о якобы нападении на стражей порядка на Профсоюзной улице в Москве не соответствуют действительности, уточнил Васенин в комментарии РИА «Новости».

Информация о нападении на полицейских появилась в ночь на пятницу в Telegram-каналах. Утверждалось, что по стражам порядка якобы открыли огонь трое мужчин, пытавшихся вскрыть банкомат на Профсоюзной улице. В Москве раскрыли серию смертельных отравлений в электричках СК: В Москве раскрыта серия смертельных отравлений пассажиров в электричках

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Следователи раскрыли ряд смертельных отравлений 22 человек на вокзалах столицы и в электричках, которые произошли более 15 лет назад, об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК. По сообщению СК, в ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и в электричках, производство по которым было приостановлено еще до создания СК России, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах, в каждом случае причиной их смерти явилось отравление нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных, передает ТАСС. Следователям удалось установить личность 36-летнего уроженца Владивостока, который подсаживался к гражданам на столичных вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и в ходе беседы подмешивал им в алкогольные напитки психотропный препарат. Когда человек терял сознание, мужчина похищал у него деньги, после чего скрывался. В результате действий преступника все его жертвы умерли от острого отравления. В СК заявили, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Разбой». Напомним, в 2010 году Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России завершило расследование в отношении трех молодых людей: 24-летнего уроженца Владивостока, жителя Московской области Алексея Выговского, 26-летнего уроженца и жителя Саратова Ильи Трубанова и 39-летнего гражданина Республики Узбекистан Шухрата Джураева, которых подозревали в массовых отравлениях и ограблениях пассажиров электричек. По версии следствия, в результате погибли 17 человек, 15 были доставлены в реанимацию, им потребуется длительное лечение. Захарова: Киевские боевики хотели взорвать руководителей ОБСЕ и дипломата США

Текст: Елизавета Шишкова

Боевики киевского режима хотели ликвидировать действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и главу миссии ОБСЕ в Молдавии, гражданку США Келли Кейдерлинг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила, что в начале марта был раскрыт заговор против руководства Приднестровья. По данным следствия, исполнителем теракта должен был стать Вячеслав Кисничан, однако заговор был раскрыт. Выяснилось, что планировался еще один теракт, на этот раз против главы ОБСЕ и американского дипломата. «Чтобы вызвать широкий международной резонанс и разжечь приднестровско-молдавский конфликт, что неминуемо повлекло бы соответствующую реакцию России. Все это – чтобы отвлечь силы и средства от спецоперации», – написала Захарова в Telegram. В последний момент Кисничан понял, что не сможет совершить подрыв кортежа ОБСЕ так, чтобы его самого не задело, и отказался от первоначального плана. Захарова уточнила, что во всем этом Кисничан сознался на допросе. «Убийство высокопоставленных международных чиновников? Никому не кажется, что даже для попутавшего всякие берега Днепра киевского режима это слишком?» – задалась дипломат вопросом. При этом в пресс-службе президента Приднестровья подтвердили, что готовы сотрудничать с ФБР. «И у меня здесь вопрос к Конгрессу, Сенату США и, прежде всего, Госдепу: все понятно, как вы относитесь к украинцам… А вам ваших… тоже совсем не жалко?» – написала Захарова. Напомним, в марте в Приднестровье удалось предотвратить теракт, который готовили против должностных лиц региона. Позже стало известно о причастности к этому СБУ, следственный комитет сообщил о задержании двоих человек.

Новости СМИ2 В Киеве резко изменили версию атаки дронов на Кремль Советник главы офиса Зеленского Подоляк резко сменил версию атаки дронов на Кремль

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Атака украинских дронов на Кремль является «инсценировкой», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, резко сменив этим предыдущее заявление о якобы виновности «местных сил сопротивления». В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что «Кремль, дрон, двое организаторов на ступенях Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией и одновременное появление видео с разных ракурсов» указывает на «абсолютную инсценировку» события, передает РИА «Новости». При этом ранее Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, а после этого озвучил версию о якобы причастности «местных сил сопротивления». Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Следственный комитет возбудил дело по факту атаки. Ряд стран ЕС осудил действия украинского режима. Командир спецназа «Ахмат» рассказал о «страшнейших потерях» ВСУ в Белогоровке Командир «Ахмата» Алаудинов: Украинские войска несут страшнейшие потери в ЛНР и вынуждены ежедневно перебрасывать силы 4 мая 2023, 11:32 Текст: Алина Власенко

Сообщения ряда СМИ об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР не соответствуют действительности, украинские войска несут очень серьезные потери и вынуждены ежедневно перебрасывать силы с других направлений, заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов. По словам Алаудинова, его бойцы находятся на территории Белогоровки, они оттянули на себя некоторые силы и средства и планомерно их уничтожают. При этом он назвал ложью появившиеся в СМИ слухи об окружении 100 человек.

«Там находятся бойцы спецназа «Ахмат» и второго армейского корпуса, которые планомерно продвинулись. … Ничего у них не получается, … они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», – цитирует его ТАСС. Алаудинов также подчеркнул, что украинские войска несут настолько «страшнейшие потери» под Белогоровкой в ЛНР, что вынуждены ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений. «Если, ежедневно стягивая эти силы, они вывозят оттуда только «двухсотых» и «трехсотых», то это уже говорит само за себя», – сказал он. Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке. После этого украинское командование направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР. Новости СМИ2 Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Глава Российского государства Владимир Путин сохраняет спокойствие в сложных ситуациях, таким же образом он отреагировал на атаку дронов на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые раздает. В этом плане ничего нового не произошло», – цитирует Пескова ТАСС. При этом в Кремле остается обычная рабочая обстановка после инцидента. Все сотрудники работают на своих местах. Пресс-секретарь президента указал, что сообщение о нанесении ударов дали отдельно, поскольку проводилась оперативная оценка ситуации спецслужбами, сообщает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что систему безопасности в Кремле дополнительно усилят после нападения. Этот вопрос предстоит глубоко проанализировать специалистам. Представитель Кремля добавил, что безопасность уже усилена, в том числе в контексте подготовки к параду и к Дню Победы. «В целом, естественно, резиденция президента охраняется», – заключил он. Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, СКР завел уголовное дело. Пекин отреагировали на атаку беспилотников на Кремль МИД Китая после атаки беспилотников на Кремль заявил, что стороны украинского конфликта должны избегать эскалации

Фото: EPA/MARK R. CRISTINO/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Участвующие в вооруженном украинском конфликте не должны создавать ситуации, которые могут привести к эскалации, заявила спикер МИД Китая Мао Нин. По ее словам, обе страны должны избегать подобных действий, чтобы не разжигать конфликт еще больше, передает ТАСС. В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского. Новости СМИ2 Онуфриенко поспорил с Пригожиным о начале контрнаступления ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: Не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины

Фото: REUTERS

Текст: Евгений Поздняков

Полномасштабная атака подразумевает движение многотысячных колонн, активизацию десятков километров фронта и начало интенсивных артобстрелов. Пока мы имеем дело только с локальными столкновениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление. «Я не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины. Происходит подмена понятий – Пригожин говорит о локальных столкновениях на разных участках фронта как о старте полномасштабной атаки. Однако подобное положение дел всегда было характерно для боевых действий в рамках СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Анонсированный Украиной «контрнаступ» ставит своей целью отвоевать новые регионы РФ обратно. Для этого необходимо задействовать десятки тысяч солдат и сотни единиц техники. То есть когда ВСУ действительно пойдут в атаку, дискуссия о том, началось ли контрнаступление или нет, закончится сама собой», – отмечает эксперт. «Хотя бы на начальном этапе начнется движение колонн противника, вспыхнут многие участки фронта, а артобстрелы со стороны Украины приобретут еще большую интенсивность. Как заявляет офис Зеленского, перейти в атаку им мешает только плохая погода. Если это правда, то, скорее всего, крупные сражения начнутся уже 10–15 мая», – предполагает собеседник. «Вероятно, ВСУ нанесут основной удар по Запорожскому направлению. При этом на северо-востоке Украины мы столкнемся с отвлекающими маневрами. Думаю, противник даже попытается подойти к небольшим населенным пунктам на приграничных с Россией территориях», – резюмирует Онуфриенко. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его мнению, в настоящий момент противник располагает людьми и снарядами «в безлимите». При этом он отметил, что российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовск и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. Накануне ВСУ попытались перейти в атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Как позже сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наступление противника удалось отразить, в результате чего солдаты Украины отступили на исходные позиции. Напомним, до этого стало известно, что командование ВСУ направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР. Вероятно, противник на данной территории стремится собрать силы либо для основного, либо для отвлекающего удара. ВСУ также рассредоточили подразделения на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. По мнению Рогова, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем, чтобы пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления. Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед полномасштабной атакой. Эксперт: Польша боится мести России за «Северные потоки» Эксперт Юшков объяснил, зачем Польша озаботилась военной защитой газопровода Baltic Pipe

Фото: JP Black/ZUMA Press Wire/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Решение Польши о защите газопровода Baltic Pipe вплоть до потопления судов может указывать на причастность Варшавы к диверсии на «Северных потоках». По сути, поляки боятся мести от России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее правительство Польши одобрило проект закона, позволяющего топить суда в случае угрозы газопроводу Baltic Pipe. «Решение Польши – это скорее политический шаг. В своей акватории – 12-мильной экономической зоне от берега, которая, согласно конвенции ООН по морскому праву, является границей государства – страна и раньше имела право защищать свою территорию, топить суда», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Собеседник подчеркнул, что на территории вне 12-мильной зоны от берега Польша не имеет права принимать решение о потоплении судна или любого другого подозрительного объекта, потому что Baltic Pipe уходит в нейтральные воды и переходит в чужую акваторию. «Польша не имеет право распространять свое законодательство на территорию других стран или международные воды. Там нет их суверенитета. Закон можно применять исключительно в своей акватории – 12-мильной экономической зоне», – подчеркнул Юшков. «Однако в действиях Польши есть намек на то, что Россия якобы начнет мстить за «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и взрывать газопровод Baltic Pipe. И вот Варшава показывает, что она подготовилась, находится во всеоружии, посылает таким образом России сигналы о решимости дать отпор. Но все это популистская риторика для польских избирателей», – уверен Юшков. Принятием подобного закона Польша подставляет саму себя, полагает эксперт. «По логике поляков, Москва будет мстить за «Северные потоки». А это значит, что Россия сама их не взрывала, хотя раньше польские власти заявляли обратное. Получается неувязка со стороны Варшавы, которая признает, что диверсия была инициирована и исполнена странами Запада. Есть вопросы к самой Польше. Может Варшава была исполнителем теракта и поэтому боится того, что Россия будет мстить и взрывать Baltic Pipe?» – задается вопросом Юшков. При этом действия Польши не окажут никакого влияния на газовый рынок. «Принятие закона не приведет к удорожанию проекта. Baltic Pipe уже построен. С экономической точки зрения у этого решения не будет никаких последствий. В данном случае речь идет о зарабатывании политических очков», – подытожил Юшков. В четверг совет министров Польши принял проект закона, который расширяет «возможности эффективного воздействия на современные террористические угрозы». В тексте документа указано, что в случае атаки на морскую энергетическую инфраструктуру министр обороны вправе принять решение о потоплении вражеского судна или любого другого подозрительного объекта. Но такое решение предназначено только для чрезвычайных ситуаций, когда не остается никаких других возможностей для реагирования. Газопровод Baltic Pipe между Норвегией и Польшей был торжественно открыт осенью прошлого года с целью заменить поставки российского газа, которые ежегодно доходили до 10 млрд кубометров по газопроводу «Ямал – Европа». В апреле прошлого года Россия приостановила экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября прошлого года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Международное расследование продолжается. По данным западной прессы, к подрыву «Северных потоков» могло быть причастно польское или украинское правительство. Как отмечала американская газета The Washington Post, именно Польша была среди самых ярых критиков российских газопроводов. Новости СМИ2 Украинский депутат напал на российского дипломата в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре Украинский депутат напал на секретаря российской делегации Ставицкого в ходе ПАЧЭС в Анкаре

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого, пострадавшему оказывается помощь. Источник ТАСС сообщил, что инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит заседание ассамблеи. В посольстве России заявили, что пострадавшему оказывается необходимая помощь, на место прибыл консул и врач. Ранее украинская делегация пыталась устроить провокацию во время выступления России в ходе ПАЧЭС в Анкаре. Депутаты Верховной рады хотели сорвать выступление главы российской делегации Ольги Тимофеевой, передает РИА «Новости». Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил с зоопарком поведение Киева в ПАЧЭС, предположив, что Украина, видимо, считает, что имеет индульгенцию на политическую клоунаду и бескультурие. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств , в числе которых и Украина. Режиссер Беркович задержана по делу об оправдании терроризма

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Текст: Елизавета Шишкова

Театральный режиссер Евгения Беркович задержана как подозреваемая по делу об оправдании терроризма. Как передает ТАСС, вместе с Беркович Следственный комитет задержал и драматурга Светлану Петрийчук, также по делу об оправдании терроризма. «Беркович и Петрийчук изначально имели статус свидетелей по этому уголовному делу. Сейчас следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали», – рассказал собеседник агентства. Ранее против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости». Беркович поставила спектакль по пьесе Светланы Петрийчук «Финист Ясный Сокол», в которой говорится о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию. Эта постановка и могла стать причиной возбуждения дела. В 2022 году постановка получила две высшие государственные театральные премии «Золотая маска». Новости СМИ2 Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский. Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости». Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС. Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации. Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника. В Польше разрешили топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда Правительство Польши приняло законопроект, позволяющий топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда

Фото: JP Black/ZUMA Press Wire/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Польское руководство приняло законопроект, разрешающий топить угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe суда, сообщили в пресс-службе кабинета министров страны. Закон нужен для расширения возможностей «эффективного воздействия на современные террористические угрозы», сообщили в пресс-службе правительства страны, передает РИА «Новости». Польские военные, по мнению разработчиков, должны иметь возможность реагировать на угрозы энергетической инфраструктуре в море, в первую очередь речь идет о Baltic Pipe. В случае террористической угрозы глава Минобороны, согласно проекту, сможет принять решение о потоплении вражеского судна или плавучего объекта. Отмечается, что речь идет только об исключительных ситуациях, когда не останется других способов реагирования. Применение «мер прямого принуждения» планируется проводить так, чтобы сократить опасность для «жизни или здоровья посторонних» и нанести «как можно меньший вред лицам, против которых были использованы средства». Газопровод Baltic Pipe идет по дну Балтийского моря и снабжает Польшу североморской нефтью. Новости СМИ2 Француз протаранил шлагбаум на границе с Польшей, пытаясь попасть в Россию

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Французский гражданин снес шлагбаум на польской границе, желая попасть на российскую территорию, заявила представитель Варминско-Мазурского отдела польской пограничной стражи Мирослава Александрович. Инцидент произошел в Гжехотках, 36-летний француз за рулем Citroen пытался выехать на территорию России, рассказала Александрович, передает РИА «Новости». Пограничники не пропустили его через границу, поскольку у мужчины не было соответствующих документов. Француз выехал с территории пункта пропуска в обратную сторону, но через некоторое время объявился там вновь. Он ускорился и протаранил шлагбаум, так как срочно хотел попасть в Россию. Остановился водитель лишь тогда, когда увидел, что пограничники развернули на дороге полосу с шипами. Мужчину задержали и допросили. Он рассказал, что хотел в Россию, так как планировал жить там. За попытку незаконного силового перехода границы его оштрафовали на 1 тыс. злотых (порядка 240 долларов). В автомобиле у него нашли 11 патронов для охотничьего ружья. Разрешения на них у него не было. За отсутствие разрешения его оштрафовали еще на 500 злотых (порядка 120 долларов). После всех процессуальных действий французского гражданина отпустили. Захарова: Между Москвой и Парижем установлен «режим тишины» Захарова заявила о «режиме тишины» между Россией и Францией по инициативе Парижа

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Контакты между Россией и Францией сошли на нет, по инициативе Парижа сейчас установлен полный «режим тишины», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью главы МИД Франции Катрин Колонны. По ее словам, в МИД России были удивлены словами министра о якобы сохраняющихся активных контактах между президентами, которые предложено продолжать, передает ТАСС. «Действительно, посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины», – отметила Захарова. Ранее Колонна назвала «странным» происшествие с атакой беспилотников на Кремль. Новости СМИ2 Анонсирован запуск ряда индустриальных мегапроектов в России

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В ряде отраслей планируется запуск индустриальных мегапроектов, такое решение прозвучало на стратегической сессии по развитию промышленности, проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным. Результатом совместной работы правительства, регионов, представителей бизнеса и экспертного сообщества стало формирование новых подходов к созданию приоритетной высокотехнологичной продукции, говорится в Telegram-канале правительства России. Все эти подходы легли в основу разработанного проекта концепции технологического развития до 2030 года. Правительство планирует в течение ближайших двух лет запуск индустриальных мегапроектов в ряде отраслей. Это решение позволит обеспечить формирование заказа на разработку и внедрение критических технологий. Глава правительства отметил, что в 2022 году правительство перезапустило широкий набор инструментов поддержки для увеличения объемов производства в обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП. Это позволило предприятиям выстроить новые логистические цепочки, снизить зависимость от импорта оборудования, комплектующих и ПО и сохранить рабочие места. Через Фонд развития промышленности запустили финансирование на льготных условиях высокотехнологичных проектов, в том числе по локализации производства: автокомпонентов, комплектующих изделий для сельхозтехники, оборудования для химической отрасли, медицинской индустрии и фармацевтики. Благодаря докапитализации фонда в 2022 году было выдано рекордное количество займов. На пополнение оборотных средств системообразующих предприятий выделено более 43 млрд рублей. Одобрено свыше 160 проектов в сфере НИОКР, в том числе в области средне- и малотоннажной химии. На их реализацию до конца 2024 года будет направлено свыше 35 млрд рублей. В рамках механизма обратного инжиниринга профинансировано более 100 проектов на общую сумму почти 4 млрд рублей. Они направлены на создание новых производств наиболее важных комплектующих, в том числе в открывающихся центрах инженерных разработок. «Семь таких действуют уже. Они специализируются на наиболее перспективных направлениях, например, электрохимической энергетике», – сказал Мишустин. Правительство принимает дополнительные меры для привлечения большего объема частных средств в промышленность. За восемь лет объем частных средств, привлекаемых в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, должен составить не менее 10 трлн рублей, включая 2 трлн рублей и более в 2023 году. Для этого в конце марта был запущен механизм кластерной инвестиционной платформы, позволяющий получать долгосрочные кредиты по льготной ставке. За прошедший месяц было одобрено уже восемь проектов общей стоимостью около 220 млрд рублей. Еще свыше 40 объемом 1,3 трлн рублей находятся на рассмотрении. Также правительство продлило программу предоставления госгарантий на поддержку промышленности. При этом объем средств на такие цели увеличен на треть.