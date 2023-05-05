Рубль подешевел к доллару на открытии торгов Московской биржи

В Москве раскрыли серию смертельных отравлений в электричках

СК: В Москве раскрыта серия смертельных отравлений пассажиров в электричках

Следователи раскрыли ряд смертельных отравлений 22 человек на вокзалах столицы и в электричках, которые произошли более 15 лет назад, об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

По сообщению СК, в ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и в электричках, производство по которым было приостановлено еще до создания СК России, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах, в каждом случае причиной их смерти явилось отравление нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных, передает ТАСС.

Следователям удалось установить личность 36-летнего уроженца Владивостока, который подсаживался к гражданам на столичных вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и в ходе беседы подмешивал им в алкогольные напитки психотропный препарат. Когда человек терял сознание, мужчина похищал у него деньги, после чего скрывался. В результате действий преступника все его жертвы умерли от острого отравления.

В СК заявили, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Разбой».

Напомним, в 2010 году Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России завершило расследование в отношении трех молодых людей: 24-летнего уроженца Владивостока, жителя Московской области Алексея Выговского, 26-летнего уроженца и жителя Саратова Ильи Трубанова и 39-летнего гражданина Республики Узбекистан Шухрата Джураева, которых подозревали в массовых отравлениях и ограблениях пассажиров электричек. По версии следствия, в результате погибли 17 человек, 15 были доставлены в реанимацию, им потребуется длительное лечение.