В Госдуме предложили направлять на конфликтные международные мероприятия Валуева

Депутат Госдумы Гаврилов после скандала на ПАЧЭС предложил направлять Валуева на международные мероприятия

На международные мероприятия, где могут быть потенциальные конфликты, следует направлять «таких депутатов, как Николай Валуев», заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Он бы смотрелся там более органично», – заявил Гаврилов, комментируя нападение украинской делегации на российского коллегу на саммите ПАЧЭС. Гаврилов призвал требовать от организаторов, в данном случае от Турции, обеспечения мер безопасности и наказания провокаторов, а также исключить возможность дальнейшего участия провокаторов в международных мероприятиях.

Депутат считает, что необходимо оценить, стоит ли России вообще принимать участие в работе организаций, которые вместо развития межпарламентского сотрудничества предоставляют возможность действовать «украинским провокаторам», передает РИА «Новости».

«Украинские депутаты с начала 2000-х годов, особенно из националистических фракций, демонстрируют пренебрежительное, наплевательское отношение как к формату международных мероприятий, так и к депутатам из других стран, в том числе из России», – сказал он.

Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова подтвердила, что «на члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации», он проходит обследование в больнице. По данным источника, «травм серьезных нет».

Касимова сообщила, что «внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю». Посольство рассчитывает, что «виновные понесут заслуженное наказание».

Напомним, член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре, напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого.