Армения не получила от Баку «четкого» признания территориальной целостности

Пашинян указал на отсутствие «четкого» признания Азербайджаном территориальной целостности Армении

Ереван и Баку пока не согласовали текстовые формулировки, в которых будет четко указано, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении в границах территории Армянской ССР, сообщил глава правительства Армении Никол Пашинян.

Кроме того, стороны не согласовали вопросы обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха и формат диалога между Карабахом и Азербайджаном. Армения полагает, что диалог Степанакерт – Баку должен вестись в рамках международного механизма.

Также Ереван и Баку не определили механизм преодоления разногласий в толковании текста мирного соглашения и международные механизмы его реализации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

Напомним, Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном. Он «подтвердил», что его страна «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана.