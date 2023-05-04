В Сбербанке объяснили правила списания бонусов «Спасибо»

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4 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
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Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

Нефть перестала слушаться нефтяников Егор Алеев/ТАСС
Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Французские министры попали под каток русофобии

Франсуа Фийон отверг обвинения в коррупции Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывшего премьер-министра Франции заставили публично оправдываться – и не за что-нибудь, а за совершенно законное сотрудничество с российским бизнесом. Обвинения звучат буквально следующим образом – «коррупция в интересах России», и касаются они целой группы французских политиков. Однако перед нами не просто русофобия, а нечто гораздо более замысловатое. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Откроет ли Грузия «второй фронт» против России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Против грузинского правительства работает вся инфраструктура западного влияния, созданная в этой стране за прошедшие десятилетия. Действие этого фактора мы наблюдали совсем недавно. Подробности...

Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

Обсуждение: 7 комментариев

Если не Байден, то Кеннеди

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

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  • Затрудняюсь ответить
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    выборы президента США


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    США затягивают вокруг планеты долларовую удавку

    В Сбербанке объяснили правила списания бонусов «Спасибо»

    Сбербанк счел односторонние списания бонусов «Спасибо» единичными случаями

    4 мая 2023, 19:04

    Текст: Вера Басилая

    Обращения клиентов Сбербанка из-за списания бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке носят единичный характер, это происходит при нарушении правил программы лояльности или по истечении срока их хранения, заявили в кредитной организации.

    В банке отметили, что обращения клиентов по поводу списания бонусов являются единичными, при этом общая аудитория лояльности составляет 67 млн человек, но на каждое заявление по итогам проверки отправляется ответ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что бонусы списываются при нарушений правил программы «СберСпасибо», акций партнеров или окончание срока – двух лет, в течение которых они должны быть потрачены.

    Ранее «Коммерсант» писала, что у клиентов Сбербанка произошли односторонние списания бонусов. По данным газеты, за полмесяца на сайте «Банки.ру» появилось два десятка таких обращений.

    Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много
    		  
    3 мая 2023, 21:27
    Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    По его мнению, у ВСУ на данный момент люди и снаряды «в безлимите», передает ТАСС.

    В то же время, по информации Пригожина, российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовске и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. ВСУ все еще контролируют чуть более 2,5 кв. км территории города.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны.

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    В Киеве резко изменили версию атаки дронов на Кремль
    Советник главы офиса Зеленского Подоляк резко сменил версию атаки дронов на Кремль
    		   
    4 мая 2023, 12:39
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Атака украинских дронов на Кремль является «инсценировкой», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, резко сменив этим предыдущее заявление о якобы виновности «местных сил сопротивления».

    В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что «Кремль, дрон, двое организаторов на ступенях Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией и одновременное появление видео с разных ракурсов» указывает на «абсолютную инсценировку» события, передает РИА «Новости».

    При этом ранее Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, а после этого озвучил версию о якобы причастности «местных сил сопротивления».

    Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Следственный комитет возбудил дело по факту атаки. Ряд стран ЕС осудил действия украинского режима.

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    Военкор Сладков показал обстановку внутри Кремля после атаки дронов ВСУ
    Военкор Сладков снял на видео обстановку внутри Кремля после ночной атаки дронов ВСУ
    		   
    4 мая 2023, 01:59
    Фото: Roman Denisov/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Военный корреспондент Александр Сладков рассказал об обстановке внутри Кремля после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Сладков в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором рассказал, что зашел проверить обстановку в Кремле. Военкор пришел к выводу, что в Кремле все нормально: тихо, спокойно, народ ходит, никто ничего не боится, все нормально.

    В ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Президент России Владимир Путин не пострадал, главы государства в момент атаки в Кремле не было. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции российского президента.

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    Российские войска перешли под Кременной в контрнаступление
    Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко: Подразделения ВС России продвинулись под Кременной на 1,5 км

    3 мая 2023, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что Краснолиманское направление – очень сложный участок, на котором противник из-за неблагоприятных погодных условий сконцентрировал свое внимание, но даже несмотря на это подразделения ВС России имеют довольно существенный успех в продвижении. Он сообщил, что российские военные пошли в контрнаступление, продвинулись на 1,5 км под Кременной и сейчас находятся на территории мелового производства в Белогоровке, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что сейчас там идет очень активная фаза боевых действий, даже из официальных сводок Минобороны России видно, что за последнее время на этом участке потери украинских боевиков увеличились на порядок. По его словам, потери ВСУ под Кременной в некоторой степени уже можно сопоставлять с Артемовским направлением.

    Напомним, в конце апреля под Кременной был уничтожен несостоявшийся пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды вооруженных сил Украины.

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    Командир спецназа «Ахмат» рассказал о «страшнейших потерях» ВСУ в Белогоровке
    Командир «Ахмата» Алаудинов: Украинские войска несут страшнейшие потери в ЛНР и вынуждены ежедневно перебрасывать силы

    4 мая 2023, 11:32

    Текст: Алина Власенко

    Сообщения ряда СМИ об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР не соответствуют действительности, украинские войска несут очень серьезные потери и вынуждены ежедневно перебрасывать силы с других направлений, заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, его бойцы находятся на территории Белогоровки, они оттянули на себя некоторые силы и средства и планомерно их уничтожают. При этом он назвал ложью появившиеся в СМИ слухи об окружении 100 человек.

    «Там находятся бойцы спецназа «Ахмат» и второго армейского корпуса, которые планомерно продвинулись. … Ничего у них не получается, … они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», – цитирует его ТАСС.

    Алаудинов также подчеркнул, что украинские войска несут настолько «страшнейшие потери» под Белогоровкой в ЛНР, что вынуждены ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений. «Если, ежедневно стягивая эти силы, они вывозят оттуда только «двухсотых» и «трехсотых», то это уже говорит само за себя», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке. После этого украинское командование направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР.

    Коментарии (65)
    Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль
    		   
    4 мая 2023, 12:34
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин сохраняет спокойствие в сложных ситуациях, таким же образом он отреагировал на атаку дронов на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые раздает. В этом плане ничего нового не произошло», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом в Кремле остается обычная рабочая обстановка после инцидента. Все сотрудники работают на своих местах.

    Пресс-секретарь президента указал, что сообщение о нанесении ударов дали отдельно, поскольку проводилась оперативная оценка ситуации спецслужбами, сообщает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что систему безопасности в Кремле дополнительно усилят после нападения. Этот вопрос предстоит глубоко проанализировать специалистам.

    Представитель Кремля добавил, что безопасность уже усилена, в том числе в контексте подготовки к параду и к Дню Победы.

    «В целом, естественно, резиденция президента охраняется», – заключил он.

    Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, СКР завел уголовное дело.

    Коментарии (59)
    Пекин отреагировали на атаку беспилотников на Кремль
    МИД Китая после атаки беспилотников на Кремль заявил, что стороны украинского конфликта должны избегать эскалации
    		   
    4 мая 2023, 10:40
    Фото: EPA/MARK R. CRISTINO/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Участвующие в вооруженном украинском конфликте не должны создавать ситуации, которые могут привести к эскалации, заявила спикер МИД Китая Мао Нин.

    По ее словам, обе страны должны избегать подобных действий, чтобы не разжигать конфликт еще больше, передает ТАСС.

    В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.

    Коментарии (42)
    Антонов назвал цинизмом и абсурдом реакцию США на атаку дронов на Кремль
    Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
    		   
    4 мая 2023, 07:59
    Текст: Антон Никитин

    Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников. Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.

    Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».

    Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно.

    Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.

    Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.

    Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым, в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.

    В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.

    Коментарии (59)
    Онуфриенко поспорил с Пригожиным о начале контрнаступления ВСУ
    Военный аналитик Онуфриенко: Не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины
    		   
    4 мая 2023, 11:28
    Фото: REUTERS
    Текст: Евгений Поздняков

    Полномасштабная атака подразумевает движение многотысячных колонн, активизацию десятков километров фронта и начало интенсивных артобстрелов. Пока мы имеем дело только с локальными столкновениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление.

    «Я не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины. Происходит подмена понятий – Пригожин говорит о локальных столкновениях на разных участках фронта как о старте полномасштабной атаки. Однако подобное положение дел всегда было характерно для боевых действий в рамках СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Анонсированный Украиной «контрнаступ» ставит своей целью отвоевать новые регионы РФ обратно. Для этого необходимо задействовать десятки тысяч солдат и сотни единиц техники. То есть когда ВСУ действительно пойдут в атаку, дискуссия о том, началось ли контрнаступление или нет, закончится сама собой», – отмечает эксперт.

    «Хотя бы на начальном этапе начнется движение колонн противника, вспыхнут многие участки фронта, а артобстрелы со стороны Украины приобретут еще большую интенсивность. Как заявляет офис Зеленского, перейти в атаку им мешает только плохая погода. Если это правда, то, скорее всего, крупные сражения начнутся уже 10–15 мая», – предполагает собеседник.

    «Вероятно, ВСУ нанесут основной удар по Запорожскому направлению. При этом на северо-востоке Украины мы столкнемся с отвлекающими маневрами. Думаю, противник даже попытается подойти к небольшим населенным пунктам на приграничных с Россией территориях», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его мнению, в настоящий момент противник располагает людьми и снарядами «в безлимите». При этом он отметил, что российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовск и за сутки продвинулись в городе на 230 метров.

    Накануне ВСУ попытались перейти в атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Как позже сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наступление противника удалось отразить, в результате чего солдаты Украины отступили на исходные позиции.

    Напомним, до этого стало известно, что командование ВСУ направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР. Вероятно, противник на данной территории стремится собрать силы либо для основного, либо для отвлекающего удара.

    ВСУ также рассредоточили подразделения на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. По мнению Рогова, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем, чтобы пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед полномасштабной атакой.

    Коментарии (19)
    Стало известно о скоплении ВСУ на передовой в Запорожской области
    Рогов: ВСУ дислоцировали военных на передовой в Запорожской области
    		   
    4 мая 2023, 08:26
    Фото: Andriy Andriyenko/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что о планах ВСУ российское командование знает и ожидает удара по городу Токмак, однако заверяет, что попытка контрнаступления ВСУ может стать началом конца существования всего киевского режима.

    Ранее американский правозащитник Аджаму Барака предсказал провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта. Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление.

    Коментарии (44)
    Захарова: Киевские боевики хотели взорвать руководителей ОБСЕ и дипломата США
    		   
    4 мая 2023, 17:27
    Текст: Елизавета Шишкова

    Боевики киевского режима хотели ликвидировать действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и главу миссии ОБСЕ в Молдавии, гражданку США Келли Кейдерлинг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат напомнила, что в начале марта был раскрыт заговор против руководства Приднестровья. По данным следствия, исполнителем теракта должен был стать Вячеслав Кисничан, однако заговор был раскрыт.

    Выяснилось, что планировался еще один теракт, на этот раз против главы ОБСЕ и американского дипломата.

    «Чтобы вызвать широкий международной резонанс и разжечь приднестровско-молдавский конфликт, что неминуемо повлекло бы соответствующую реакцию России. Все это – чтобы отвлечь силы и средства от спецоперации», – написала Захарова в Telegram.

    В последний момент Кисничан понял, что не сможет совершить подрыв кортежа ОБСЕ так, чтобы его самого не задело, и отказался от первоначального плана. Захарова уточнила, что во всем этом Кисничан сознался на допросе.

    «Убийство высокопоставленных международных чиновников? Никому не кажется, что даже для попутавшего всякие берега Днепра киевского режима это слишком?» – задалась дипломат вопросом. При этом в пресс-службе президента Приднестровья подтвердили, что готовы сотрудничать с ФБР.

    «И у меня здесь вопрос к Конгрессу, Сенату США и, прежде всего, Госдепу: все понятно, как вы относитесь к украинцам… А вам ваших… тоже совсем не жалко?» – написала Захарова.

    Напомним, в марте в  Приднестровье удалось предотвратить теракт, который готовили против должностных лиц региона. Позже стало известно о причастности к этому СБУ, следственный комитет сообщил о задержании двоих человек.

    Коментарии (22)
    В завод нефтепродуктов в Ростовской области врезался беспилотник
    Губернатор Ростовской области Голубев: БПЛА врезался в конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов и взорвался
    		   
    4 мая 2023, 06:55
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области и взорвался, возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался, передает ТАСС.

    Он уточнил, что возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен, пострадавших нет, причиненный ущерб оценивается как незначительный, возгорание было ликвидировано силами служб предприятия.

    Ранее на Кубани из-за атаки дрона загорелся резервуар Ильского НПЗ. Кроме того, накануне ночью загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Причиной возгорания стало падение беспилотника.

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    В Москве раскрыли серию смертельных отравлений в электричках
    СК: В Москве раскрыта серия смертельных отравлений в электричках, произошедших 15 лет назад
    		  
    4 мая 2023, 17:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Следователи раскрыли серию смертельных отравлений 22 человек на вокзалах Москвы и в электричках, которые произошли более 15 лет назад, об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

    По сообщению СК, в ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и в электричках, производство по которым было приостановлено еще до создания СК России, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах, в каждом случае причиной их смерти явилось отравление нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных, передает ТАСС.

    Следователям удалось установить личность 36-летнего уроженца Владивостока, который подсаживался к гражданам на столичных вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и в ходе беседы подмешивал им в алкогольные напитки психотропный препарат. Когда человек терял сознание, мужчина похищал у него деньги, после чего скрывался. В результате действий преступника все его жертвы умерли от острого отравления.

    В СК заявили, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Разбой».

    Напомним, в 2010 году Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России завершило расследование в отношении трех молодых людей: 24-летнего уроженца Владивостока, жителя Московской области Алексея Выговского, 26-летнего уроженца и жителя Саратова Ильи Трубанова и 39-летнего гражданина Республики Узбекистан Шухрата Джураева, которых подозревали в массовых отравлениях и ограблениях пассажиров электричек. По версии следствия, в результате погибли 17 человек, 15 были доставлены в реанимацию, им потребуется длительное лечение.

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    ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области
    Рогов: Попытка атаки на Ореховском направлении в Запорожской области отражена
    		   
    3 мая 2023, 21:54
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Атака украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, попытка разведки боем ВСУ в районе Орехова отражена, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».

    Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области.

    Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.

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    Москва предупредила Украину о печальных последствиях контрнаступления
    МИД: Задуманное Киевом и поддерживаемое Западом наступление приведет к неминуемо печальным последствиям
    		   
    4 мая 2023, 09:03
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Планируемое Киевом контрнаступление приведет исключительно к печальным последствиям, российские войска готовы к любому развитию событий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Галузин в интервью «Известиям» назвал поставки Украине современного западного вооружения «бездумными и абсолютно безответственными». Он также отметил, что поддержка Западом задуманного Киевом контрнаступления приведет к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.

    На этом фоне замглавы МИД предупредил Украину и ее западных спонсоров о «неминуемо печальных последствиях» их действий. Галузин подчеркнул, что российские военные готовы к любому развитию событий, и «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».

    Тем временем стало известно, что ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. При этом в США предсказали провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта.

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