В Сбербанке объяснили правила списания бонусов «Спасибо»

Сбербанк счел односторонние списания бонусов «Спасибо» единичными случаями

Обращения клиентов Сбербанка из-за списания бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке носят единичный характер, это происходит при нарушении правил программы лояльности или по истечении срока их хранения, заявили в кредитной организации.

В банке отметили, что обращения клиентов по поводу списания бонусов являются единичными, при этом общая аудитория лояльности составляет 67 млн человек, но на каждое заявление по итогам проверки отправляется ответ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что бонусы списываются при нарушений правил программы «СберСпасибо», акций партнеров или окончание срока – двух лет, в течение которых они должны быть потрачены.

Ранее «Коммерсант» писала, что у клиентов Сбербанка произошли односторонние списания бонусов. По данным газеты, за полмесяца на сайте «Банки.ру» появилось два десятка таких обращений.