Путин отметил пользу для Армении и Азербайджана от разблокировки транспортного сообщения

Разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану, заявил президент России Владимир Путин на двусторонних переговорах с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Кремле.

«Что касается чувствительных вопросов урегулирования вокруг Карабаха, мы сейчас с премьером Пашиняном Николом Воваевичем тоже еще раз с глазу на глаз все это обсуждали. У нас еще будет возможность поговорить в трехстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. Вопросы очень важные, чувствительные. Уверен, что если мы, в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это вне всяких сомнений пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.