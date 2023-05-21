Посол Украины в Польше удалил пост о неприемлемости извинений за Волынскую резню

Военный эксперт назвал Артемовск ключом к большому укрепрайону ВСУ

Военный эксперт Артамонов: Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной

Взятием Артемовска Россия открыла себе перспективу продвижения до Днепра на этом направлении. Поэтому в западных странах все чаще начинают звучать разговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.

«Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.

«Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка», – добавил он.

«После отступления из Артемовска, ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.

«Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.

«Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.

«Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.

«Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.

Ранее Минобороны России сообщило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнера», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же попытались это опровергнуть. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами.

Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.