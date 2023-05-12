Состоялись первые назначения финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область»

В Херсонской области пятеро финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» получили назначения в органы власти и образовательные учреждения региона.

Ирина Бачинская, почти 17 лет занимавшая должность директора Приморской школы Скадовского муниципального округа, перешла на работу в Министерство образования и науки Херсонской области в должности главного специалиста, говорится в сообщении на сайте конкурса.

Дмитрий Богомолов раньше работал учителем биологии, географии и химии, летом прошлого года он приступил к работе в Управлении образования при Военно-гражданской администрации города Херсона в должности ведущего специалиста отдела общего образования. Теперь он получил повышение и занял должность главного специалиста отдела общего образования управления образования Министерства образования и науки Херсонской области.

Еще один финалист – Владимир Массаковский с прошлого года работал в Министерстве цифровизации и массовых коммуникаций Херсонской области в должности начальника отдела. Недавно он получил повышение и теперь является заместителем руководителя департамента этого ведомства.

Илия Останькович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя начальника отдела медицинского образования и науки, подготовки и аттестации медицинских кадров управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Херсонской области. С июля прошлого года он возглавлял Бериславский медицинский колледж, совмещая эту деятельность с работой врачом-невропатологом.

Педагог с 20-летним стажем Светлана Чуднова стала директором образовательного учреждения с углубленным изучением истории, флагманской школы, где будет создан военно-патриотический клуб «Наследники Победы» с последующим созданием кадетских классов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что эти назначения – первый шаг работы с финалистами конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область»: «Почти два месяца прошло с очного полуфинала кадрового конкурса, по итогам которого были определены 12 финалистов. Все они перспективные руководители, болеющие душой за родной край и его будущее. Сейчас мы рады объявить о состоявшихся назначениях пятерых финалистов: нет сомнений, что им удастся применить все свои управленческие таланты и способности на благо развития Херсонской области».

Напомним, полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» прошел в марте и был объединен с полуфиналом конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область». Ранее состоялось 17 назначений участников конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика».