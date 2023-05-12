Медведев: Россия будет отвечать принципом «око за око» на притеснение ее бизнеса

Россия намерена отвечать на дискриминацию ее бизнеса и граждан за рубежом на принципах взаимности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в пятницу на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, пока не заработает обновленная система международных договоров, России пригодится хорошо известный еще с библейских времен принцип взаимности, известный как «око за око», и если российский бизнес и граждан притесняют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России, передает ТАСС.

Ранее и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов указывал, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», и эти средства придется возвращать с процентами.