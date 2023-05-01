Рогов объяснил значение удара по Павлограду

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов объяснил значение удара ВС России по Павлограду

ВСУ накануне завершили переброску бригад на Запорожское направление, часть из них пополнялась в Павлограде. Кроме того, в городе находится химзавод, где производились взрывчатые вещества для оперативно-тактических комплексов «Гром-2», заявил газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов заявил, что в Павлограде располагались основные базы и резервы для наступления на Запорожском направлении. Также тут размещается крайне важный, по его словам, завод – Павлоградский химический, – по которому, по всей видимости, пришелся один из ударов. Он подчеркнул, что «заново отладить производство в Павлограде или перевезти его в другой город можно, но для этого нужны значительные финансовые ресурсы и время, которого у Киева больше нет».

Напомним, в понедельник Минобороны сообщил, что прошлой ночью ВС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. В результате была нарушена работа осуществлявших выпуск боеприпасов предприятий.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что упреждающие удары ВС России создают проблемы для контрнаступления ВСУ.