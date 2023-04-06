Эрмитаж получил в дар пасхальное яйцо «STOP COVID-19»

На выставке «Пасха в России» в Малой церкви Зимнего дворца появился новый экспонат: пасхальное яйцо «STOP COVID-19».

Музей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что яйцо Эрмитаж получил в дар от АО «Императорский фарфоровый завод» в преддверии праздника Пасхи.

Завод во время пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году выпустил ограниченный коллекционный тираж (100 экземпляров) пасхальных яиц с логотипом «STOP COVID-19» и изображением красного креста. Отмечается, что историческим прототипом стали яйца, изготовленные на петербургском заводе в годы Первой мировой войны для христосования с солдатами на фронте.

Деньги, вырученные от продаж пасхальных яиц «STOP COVID-19», переданы на реабилитацию сотрудников завода, перенесших коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении музея.