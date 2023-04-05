Вступление в компартию президент Литвы Науседа назвал ошибкой молодости

Глава Литвы Гитанас Науседа назвал ошибкой молодости свое вступление в 1988 году в КПСС, передает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу президента.

По его словам, после окончания учебы в Вильнюсском университете он столкнулся с предложением ради карьеры ученого вступить в коммунистическую партию, поэтому и решился на этот шаг, передает ТАСС.

Науседа отметил, что своей «дальнейшей деятельностью загладил последствия такого шага», от которого отговаривала его мать. Науседа заявил, что своей карьерой экономиста пытался в дальнейшем службой Литве «стереть эту ошибку молодости».

Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что в мае 1988 года Науседа подал заявление с просьбой о принятии в КПСС, а ее членом стал в июне. В офисе президента отметили, что все документы о членстве Науседы в компартии находятся в открытом доступе.