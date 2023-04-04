Эксперт: Российский аналог «Википедии» должен содержать только энциклопедические знания

Эксперт Ампелонский рассказал о недостатках «Википедии» и принципах создания ее аналога в России

Нам нужно создать источник действительно энциклопедических знаний, который будет прозрачным и соблюдать законы Российской Федерации, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский, комментируя предложение главы СПЧ закрыть «Википедию» и создать ее аналог в России.

Глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев заявил о необходимости закрыть в России доступ к «Википедии» несмотря на то, что она «удобна в некоторых случаях». По его словам, энциклопедия содержит множество искажений относительно политики и истории. Так он предложил создать российскую альтернативу этой энциклопедии.

«Портал «Википедия», безусловно, ресурс популярный. Первое, что видит пользователь интернета, набирая в поисковой строке запрос, это статью в «Википедии», поскольку поисковики ее всегда поднимают вверх. Таким образом они продвигают этот ресурс и те данные, которые содержатся в «Википедии». Польза от нее очевидна: она удобна для быстрого поиска информации», – говорит Ампелонский.

Однако он отмечает, что эта информация не всегда является достоверной или объективной. Дело в том, что «Википедия» управляется сообществом, которое устроено «довольно иерархическим образом»: есть администраторы верхнего и среднего уровня, а также простые редакторы. Решения по поводу правок в тех или иных статьях принимаются консенсусом.

Но русскоязычное сообщество «Википедии», по словам собеседника, исторически сформировалось из людей определенных взглядов, преимущественно либеральных, а в некоторой степени даже либертарианских. Эти люди выступали последовательно против вмешательства государства в деятельность такого ресурса, как «Википедия», что приводило к нарушению российского законодательства.

Он вспоминает, что когда работал в Роскомнадзоре, на «Википедии» были статьи, посвященные наркотической тематике. Ресурс содержал подробную инструкцию о том, как изготавливать и употреблять наркотики. Причем это были десятки разных способов. Арбитры «Википедии» исправлять содержание этих статей отказывались на протяжении долгого времени, ссылаясь на правила своего ресурса.

«Вся эта информация, которая там появилась, не вызывала вопросов у сообщества «Википедии». При этом источники, которыми пользователи ресурса наполняли эту статью, были весьма сомнительны. Например, одним из основных был очень популярный в США сайт, на котором наркоманы описывали свои ощущения после употребления наркотиков», – рассказывает эксперт.

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Все то знание, которое «Википедия» выдает за энциклопедическое, построено на ссылках, открытых источниках, которые существуют в интернете, замечает специалист. Энциклопедическими такие знания не являются. Тем не менее, у читателя или зрителя создается впечатление, что он зашел именно в энциклопедию, а это не так. В России же есть возможность создать аналог, в котором будет устранен этот дефект.

«Нам нужно создать источник исключительно энциклопедических знаний, где статьи будут написаны компетентными людьми, учеными, которые разбираются в той или иной тематике, а источники будут верифицированы. Во-вторых, аналог должен управляться на основе прозрачных правил по созданию и изменению статей. В-третьих, этот ресурс, безусловно, должен исполнять российские законы, чего «Википедия» не делает», – заключил Ампелонский.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Фадеева закрыть «Википедию» отметил, что российский аналог должен содержать проверенную, точную и объективную информацию.