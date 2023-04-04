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Эксперт: Российский аналог «Википедии» должен содержать только энциклопедические знания
Эксперт Ампелонский рассказал о недостатках «Википедии» и принципах создания ее аналога в России
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Нам нужно создать источник действительно энциклопедических знаний, который будет прозрачным и соблюдать законы Российской Федерации, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский, комментируя предложение главы СПЧ закрыть «Википедию» и создать ее аналог в России.
Глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев заявил о необходимости закрыть в России доступ к «Википедии» несмотря на то, что она «удобна в некоторых случаях». По его словам, энциклопедия содержит множество искажений относительно политики и истории. Так он предложил создать российскую альтернативу этой энциклопедии.
«Портал «Википедия», безусловно, ресурс популярный. Первое, что видит пользователь интернета, набирая в поисковой строке запрос, это статью в «Википедии», поскольку поисковики ее всегда поднимают вверх. Таким образом они продвигают этот ресурс и те данные, которые содержатся в «Википедии». Польза от нее очевидна: она удобна для быстрого поиска информации», – говорит Ампелонский.
Однако он отмечает, что эта информация не всегда является достоверной или объективной. Дело в том, что «Википедия» управляется сообществом, которое устроено «довольно иерархическим образом»: есть администраторы верхнего и среднего уровня, а также простые редакторы. Решения по поводу правок в тех или иных статьях принимаются консенсусом.
Но русскоязычное сообщество «Википедии», по словам собеседника, исторически сформировалось из людей определенных взглядов, преимущественно либеральных, а в некоторой степени даже либертарианских. Эти люди выступали последовательно против вмешательства государства в деятельность такого ресурса, как «Википедия», что приводило к нарушению российского законодательства.
Он вспоминает, что когда работал в Роскомнадзоре, на «Википедии» были статьи, посвященные наркотической тематике. Ресурс содержал подробную инструкцию о том, как изготавливать и употреблять наркотики. Причем это были десятки разных способов. Арбитры «Википедии» исправлять содержание этих статей отказывались на протяжении долгого времени, ссылаясь на правила своего ресурса.
«Вся эта информация, которая там появилась, не вызывала вопросов у сообщества «Википедии». При этом источники, которыми пользователи ресурса наполняли эту статью, были весьма сомнительны. Например, одним из основных был очень популярный в США сайт, на котором наркоманы описывали свои ощущения после употребления наркотиков», – рассказывает эксперт.
Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?
Все то знание, которое «Википедия» выдает за энциклопедическое, построено на ссылках, открытых источниках, которые существуют в интернете, замечает специалист. Энциклопедическими такие знания не являются. Тем не менее, у читателя или зрителя создается впечатление, что он зашел именно в энциклопедию, а это не так. В России же есть возможность создать аналог, в котором будет устранен этот дефект.
«Нам нужно создать источник исключительно энциклопедических знаний, где статьи будут написаны компетентными людьми, учеными, которые разбираются в той или иной тематике, а источники будут верифицированы. Во-вторых, аналог должен управляться на основе прозрачных правил по созданию и изменению статей. В-третьих, этот ресурс, безусловно, должен исполнять российские законы, чего «Википедия» не делает», – заключил Ампелонский.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Фадеева закрыть «Википедию» отметил, что российский аналог должен содержать проверенную, точную и объективную информацию.
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.
Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».
Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.
Трепова рассказала, как получила статуэтку с бомбой
«Фонтанка»: Треповой вручил статуэтку с бомбой таксист в Москве
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Подозреваемая в подрыве петербургского кафе Дарья Трепова, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), заявила, что получила статуэтку с бомбой в Москве, сообщили источники.
Трепова получила бюст со взрывным устройством внутри в Москве, сообщили источники «Фонтанки».
По данным портала, она получила предмет от таксиста. Внутри статуэтки якобы была зашита сим-карта, а бомбу активировали на расстоянии.
Отмечается, что Трепова действительно несколько раз посещала встречи с Татарским.
2 апреля в петербургском кафе прогремел взрыв, погиб военный корреспондент Максим Фомин, пострадало более 40 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Национальный антитеррористический комитет указал, что теракт разработали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана экстремистской). Трепова была активной сторонницей этой структуры, ее задержали по подозрению в причастности ко взрыву в кафе.
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Следствие в Германии обнаружило ложный след в деле о терактах на «Северных потоках»
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Следователи в Германии подозревают, что яхта, которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
Несколько официальных лиц США и Европы также скептически отнеслись к тому, что экипаж из шести человек смог заложить на дно моря сотни килограммов взрывчатки для подрыва.
Следствие сейчас изучает версию, что яхта «Андромеда» была отвлекающим звеном, а для теракта использовалось еще что-то, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Так, выяснилось, что следы взрывчатки «военного образца», которые нашли на столе в каюте яхты, совпали со взрывчаткой, использованной на трубопроводе. После этого эксперты не стали исключать версию, что кто-то умышленно пытается навести следствие на ложный след.
Ряд источников сообщил изданию, что террористы просто проявили неаккуратность.
Ранее издание Spiegel писало, что яхта «Андромеда» прописана в порту Бреге на острове Рюген. Она была арендована неизвестными через чартерную фирму острова. Свой путь судно начало из порта Росток-Варнемюнде.
Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
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Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям
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Нужно продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний в случае, если они принимают решение об уходе с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Путин отметил, что должны учитываться интересы регионов, ведь это жизненно важная для них тема, влияющая на их развитие. При этом глава государства попросил глав регионов всегда согласовывать эти вопросы с соответствующим институтом в правительстве, передает РИА «Новости».
«Потому что нам здесь компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда «зеленый свет», обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», – отметил глава государства.
Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть возможность снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия, передает ТАСС.
Ранее Путин отмечал, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя.
Глава государства заявлял также, что у российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году.
Эксперты: Киев готовит боевую авиацию для удара по двум направлениям
Военный эксперт Бартош: Украина собирает авиацию для весеннего контрнаступления
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Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее в НАТО сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Тем не менее все поставленные самолеты будут задействованы при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили военные эксперты Андрей Красноперов и Александр Бартош.
«Вооруженные силы Украины заявляют о наличии пяти бригад истребителей. Это, вне всяких сомнений, серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в организацию Варшавского договора. Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.
«Возможно, противник решил посчитать общее число «хвостов», включив в него даже неисправные машины. Интересно, что ВСУ высказываются о советских истребителях МиГ-29 и Су-27 как об устаревших машинах. Это западная риторика, которая откровенно выражает пренебрежение к нашим самолетам», – отмечает эксперт.
«В действительности данные машины до сих пор представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.
«Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако, возможно и нанесение вспомогательных ударов, например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге, в районах Приазовья и Причерноморья», – резюмирует Бартош.
Ранее советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».
Однако позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что страна передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Напомним, до этого в России заявляли, что поставка некоторыми странами НАТО авиации ВСУ повысит уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию.
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Украина заявила о наличии пяти бригад истребителей МиГ-29 и Су-27
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Украинская армия имеет в распоряжении пять бригад истребителей, среди которых три бригады МиГ-29, сообщил советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, в киевской армии имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27, количество истребителей может достигать 200 единиц, передает «Коммерсант» со ссылкой на издание «Интерфакс-Украина» и телеканал «Киев».
Как отметил Игнат, первой была поставка истребителей со стороны Польши, что, по его мнению, стало «историческим шагом».
При этом Игнат добавил, что поставленные истребители – старые советские модели четвертого поколения, которые «морально и физически устарели».
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что польские власти передали Киеву несколько истребителей МиГ-29.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине.
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Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Артем Усс раскрыл подробности побега из-под домашнего ареста в Италии
Сбежавший из-под ареста в Италии Артем Усс рассказал о том, как оказался в Москве
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, предприниматель Артем Усс, сообщил, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за ангажированности местного правосудия.
Усс отметил, что ранее рассчитывал на беспристрастность суда в Италии, но тот «продемонстрировал свою явную политическую ангажированность» и «готовность прогнуться под давлением США», передает РИА «Новости».
Он отметил, что находится в Москве и благодарен сильным и надежным людям, которые были с ним в эти «драматические дни». Усс считает победой свое возвращение в Россию в условиях международной обстановки, когда против страны играют без правил.
Ранее сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста.
Напомним, суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Шойгу назвал количество уничтоженной на Украине с начала года иностранной военной техники
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С начала года на Украине было поражено 59 гаубиц М-777, 13 САУ Paladin, 14 американских пусковых установок HIMARS, а также 30 САУ из Польши, Германии, Франции и Чехии, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
Российские войска наносят высокоточные удары по украинским военным объектам. Было нарушено производство части вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом, передает РИА «Новости».
Поставляемое Западом оружие уничтожается как на боевых позициях, так и на этапе транспортировки, сказал Шойгу.
Между тем ВС России продолжают освобождать территорию Донбасса. Боевые действия в районах Артемовска (Бахмута), Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях развиваются планомерно, добавил министр.
Ранее Шойгу поручил руководству предприятий ОПК в Челябинской и Кировской областях увеличить производство военной продукции.
Боец из ДНР рассказал о чудовищных пытках СБУ
Вернувшийся из плена боец ДНР рассказал о пытках напильником и ножовкой со стороны СБУ
Вернувшийся из плена украинских военных доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках с использованием напильника и ножовки со стороны СБУ.
Боец рассказал, как попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой. Руслану пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином и имитировали казнь, передает РИА «Новости».
«Положили на пол, мы лежали и ждали очереди, пока будут допросы идти. Кому не лень проходили и нас били, прыгали по нам. Во время допроса раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат системы МБ с индукторным вызовом). Если ты отвечал «не знаю, не помню», начинали бить током, дубинками избивали», – вспоминает военнослужащий.
Также российский боец вспомнил, что после допроса украинскими военными пленных повезли в СБУ.
«Меня закинули в сарай, начали избивать, пакет на голову надевать, тряпку на лицо, водой поливать. Задавать вопросы пытались «чем ты можешь нам помочь?» Говорили, «если ты не нужен, расстреляем тебя». Однажды вывозили в посадку, возле ног стреляли – запугивали», – сказал он.
Руслан отметил, что это продолжалось полтора-два часа, после его отвели в сарай и там оставили.
«Потом сбушник вернулся уже пьяный и начал: взял напильник и пытался отпилить мне ногу, потом взял ножовку, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать. Как обычно, на испуг пытались все, чтобы я им чем-то помог», – рассказал он.
По словам Руслана, пленных выводили на улицу, кидали в яму и поливали бензином вокруг, планируя поджигать.
В заключение боец из ДНР рассказал, что сотрудники СБУ придумали, что он им может быть полезен для «правильной» отчетности, так как сказали, чтобы он в протоколе указал, что его пленили не под Марьинкой, а в другом месте.
Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.
Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте в Буковеле из-за русского языка
Пьяный солдат ВСУ потребовал от отдыхающих в спа-отеле в Буковеле не говорить по-русски
В спа-отеле в Буковеле между отдыхающими и солдатом вооруженных сил Украины, который проходил на украинском курорте реабилитацию, произошел конфликт из-за требования военного не использовать русский язык, сообщают СМИ.
Военный опубликовал видеозапись, на которой оппонент оскорбляет его и советует ехать обратно в Артемовск. Однако жена отдыхающего заявила, что солдат сам устроил провокацию, а в нужный момент принялся снимать инцидент на камеру, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Она сообщила, что солдату не понравилось, «что люди говорят не на украинском языке», военный велел им уезжать в Россию. Девушка заявила, что пьяный солдат приставал и к другим постояльцам, требовал не говорить по-русски.
Напомним, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине.
В США назвали возможные сроки контрнаступления Украины
Постпред при НАТО Смит: США ожидают контрнаступления Украины в ближайшие недели
Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса, которое пройдет 4–5 апреля в Брюсселе.
Об этом передает ТАСС.
Глава Минобороны Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявлял, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать после окончания распутицы. Их цель – выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
Польшу и Украину заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков»
Washington Post сообщила о подозрениях Запада в адрес Польши и Украины в связи с подрывом «Северных потоков»
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Официальные лица на Западе «шепчутся», что в подрыв «Северных потоков» могло быть вовлечено польское или украинское правительство, пишут СМИ.
Такое подозрение возникло из-за «первоначальных заключений» Берлина. Отмечается, что Польша была среди самых ярых критиков российских газопроводов, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
При этом, как заявил «европейский дипломат высокого ранга», «творцы политики» в странах НАТО предпочитают при встречах не поднимать тему диверсии, не желая «копать слишком глубоко и найти неудобный ответ». Он фактически подтвердил, что на Западе предпочли бы просто закрыть глаза на случившееся. Источник сравнил ситуацию с «пребыванием покойника на семейном собрании» – труп все видят, но притворяются, что проблемы нет, потому что «лучше не знать».
Washington Post пишет, что подозрения не озвучиваются, чтобы «случайно не вызвать гнев» союзников. По мнению издания, «даже если найдется явный виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия Украине».
Также отмечается, что Германия заинтересовалась яхтой «Андромеда» в связи с терактом после «очень конкретных» сообщений западной разведки. Страна, которая сообщила соответствующие данные, не называется, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным издания, следователи в Германии подозревают, что яхта «Андромеда», которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
Figaro предсказала «полную дедолларизацию»
Политобозреватель Figaro Жирар счел «полную дедолларизацию» неизбежной
США, сами того не желая, запустили «движение за свержение короля-доллара», когда превратили его в орудие политического давления на другие страны, заявил политобозреватель Рено Жирар.
Жирар считает, что «полной дедолларизации» не избежать, хотя процесс не завершится «в одночасье», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Он напомнил, как в 2014 году США заставили банк BNP Paribas выплатить 9 млрд долларов штрафа за «финансирование в долларах экспорт с Кубы, из Судана и Ирана». Поясняется, что указанные страны были под санкциями США, но BNP Paribas не нарушал законов Франции или ЕС. США тогда решили вмешаться, поскольку операции велись через счет в Нью-Йорке.
Жирар заявил, что США «навязали свое право другим странам». Он также припомнил, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, «в одностороннем порядке расторг иранскую ядерную сделку».
После того как произошла заморозка долларовых резервов ЦБ России, ряд государств решил сокращать торговлю в долларах, а БРИКС собирается «создать собственную валюту». Кроме того, Китай разработал «альтернативу контролируемой Западом системе SWIFT», заявил Жирар.
Напомним, лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, не исключил заката доллара как резервной валюты в течение 10 лет.