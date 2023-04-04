Инок Киприан: Россия проявляет христианское милосердие и заботу о ветеранах СВО

Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины

Депутат Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины

Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была красным флагом для киевских карателей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский.

«Я не был близко знаком с Владленом Татарским, но несколько раз все же с ним встречался. Все знали его как харизматичного и достаточно активного военкора и ополченца. Сражаясь в Донбассе с 2014 года, он прекрасно знал о чем говорит. Скорее всего, именно из-за своих убеждений и непримиримой позиции он и погиб», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«В этом преступлении совершенно четко прослеживается украинский след. Они пытаются добраться до всех. Татарского убили общеопасным способом, среди большого количества людей, в кафе. Нечто подобное случилось и с первым руководителем ДНР Александром Захарченко», – отметил собеседник.

«Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была «красным флагом» для киевских властей. Им не дает покоя жизнь и активная работа таких деятельных людей, как Дарья Дугина, Владлен Татарский и многие другие российские журналисты», – полагает парламентарий.

«За последний год военкоры стали источниками важнейшей информации. И сегодня приходится признать, что Украина ведет войну против граждан России, причем прямо внутри нашей страны. Приспешники Зеленского пытаются дестабилизировать обстановку в России путем совершения террористических актов и ведения информационной войны», – убежден он.

«Под прицелом украинских диверсантов сегодня в первую очередь те, кто имеет большое влияние на аудиторию, говорит нелицеприятные для Зеленского и его команды вещи. У киевской власти нет и не может быть никаких моральных понятий и общечеловеческих ценностей», – заключил Бердичевский.

Накануне в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). В заведении проходил творческий вечер военкора.

По последним данным число пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть несовершеннолетний. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что пострадавшему ребенку провели операцию по удалению осколков. Девочка находится в «состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет».

По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Отмечается, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.

Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе. Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.

Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ночь на понедельник сообщил, что над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Коллеги военкора, блогеры и журналисты отмечают, что «Владлен Татарский воевал и словом, и делом».

В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.

В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.

В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.

Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».

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