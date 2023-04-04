Инок Киприан: Россия проявляет христианское милосердие и заботу о ветеранах СВО

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4 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:21  |  vz.ru
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Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

Решение ОПЕК+ увеличит дефицит на рынке до 1 млн баррелей в сутки Егор Алеев/ТАСС
Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть? Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев превращает навальнистов в террористов

Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов МВД России
Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?  Подробности...
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Как Грузия избежала украинизации

Участникам протестов 7–8 марта едва не удалось повторить в Тбилиси сценарий киевского Майдана EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Грузинский лидер Ираклий Гарибашвили объявил о срыве плана «украинизации» его страны. По его словам, Киев планировал реставрировать в Тбилиси режим Саакашвили. С этой целью украинские и западные политики провоцировали грузинскую молодежь на уличный бунт в стиле Евромайдана. Как республике удалось уклониться от «экспорта революции достоинства» и ждать ли попыток повторения Евромайдана в Тбилиси? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 5 комментариев

Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как Грузия избежала украинизации

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    Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

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    США используют Украину как оружие против Китая

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    Инок Киприан: Россия проявляет христианское милосердие и заботу о ветеранах СВО

    Герой СССР, инок Киприан: Фонд «Защитники Отечества» позволит ветеранам СВО и их семьям вернуться к мирной жизни
    		   
    4 апреля 2023, 20:10
    Фото: РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Наша страна пережила времена, когда ветеранам войны в Афганистане отказывали в помощи словами «мы вас туда не посылали». Такого не должно повториться сейчас, сказал газете ВЗГЛЯД герой СССР, инок Киприан. На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о создании в России фонда «Защитники Отечества» для помощи участникам спецоперации.

    «Решение о создании фонда «Защитники Отечества» важно и актуально. В СВО участвует много наших бойцов. Среди них есть получившие увечья», – говорит инок Киприан, в миру Валерий Бурков – советский и российский военный деятель, авиационный военный штурман, полковник запаса, Герой Советского Союза.

    «В связи с этим появляется большое число гуманитарных проблем. Созданный по указу президента фонд – это очень ценное и высокоморальное начинание, которое должно быть поддержано населением страны, – считает собеседник. – Замечательно, что фонд будет заниматься сбором и систематизацией данных по каждому участнику боевых действий. Это позволит четко и быстро оказывать поддержку на индивидуальном уровне людям, которые рисковали собственной жизнью на благо Родины».

    Инок напомнил, что Россия всегда придерживалась православных ценностей, в основе которых любовь и христианское милосердие, поэтому «наша главная задача состоит в окружении заботой и вниманием ветеранов, возвращающихся домой».

    «Этим людям приходится очень непросто, и поддержка со стороны может облегчить их жизнь, – акцентирует собеседник. – Знаю по себе, насколько сложно привыкать к гражданской жизни после участия в боевых действиях. Конечно, внимание государства и общества в такие моменты необходимо. Нельзя допустить того ужаса, который был у нас после Афганистана, когда ветеранам отказывали в помощи, заявляя, что «их туда никто не посылал».

    На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества». Согласно указу, фонд будет поддерживать участников спецоперации, а также участников боевых действий в Донбассе с весны 2014 года.

    Основной задачей фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Глава государства сообщал, что фонд будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.

    Председателем фонда назначена Анна Цивилева – супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, попечительский совет – министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава Минздрава Михаил Мурашко включен в наблюдательный совет организации.

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    Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
    Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
    		   
    2 апреля 2023, 17:57
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

    Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.

    Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.

    Коментарии (42)
    Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
    Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
    		   
    4 апреля 2023, 07:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.

    Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.

    Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.

    Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.

    Коментарии (44)
    Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
    Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
    		   
    3 апреля 2023, 00:56
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.

    Напомним, по словам  Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.

    Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.


    Коментарии (35)
    Эксперты: Киев готовит боевую авиацию для удара по двум направлениям
    Военный эксперт Бартош: Украина собирает авиацию для весеннего контрнаступления
    		  
    4 апреля 2023, 14:16
    Фото: Nina Liashonok/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее в НАТО сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Тем не менее все поставленные самолеты будут задействованы при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили военные эксперты Андрей Красноперов и Александр Бартош.

    «Вооруженные силы Украины заявляют о наличии пяти бригад истребителей. Это, вне всяких сомнений, серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в организацию Варшавского договора. Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

    «Возможно, противник решил посчитать общее число «хвостов», включив в него даже неисправные машины. Интересно, что ВСУ высказываются о советских истребителях МиГ-29 и Су-27 как об устаревших машинах. Это западная риторика, которая откровенно выражает пренебрежение к нашим самолетам», – отмечает эксперт.

    «В действительности данные машины до сих пор представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.

    «Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако, возможно и нанесение вспомогательных ударов, например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге, в районах Приазовья и Причерноморья», – резюмирует Бартош.

    Ранее советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».

    Однако позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.

    Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что страна передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Напомним, до этого в России заявляли, что поставка некоторыми странами НАТО авиации ВСУ повысит уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию.

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    Коментарии (25)
    Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
    		   
    3 апреля 2023, 21:16
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.

    В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.

    Коментарии (6)
    Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
    Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области

    3 апреля 2023, 22:44

    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.

    Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.

    Коментарии (25)
    Российские войска за сутки уничтожили около 400 украинских военных
    		   
    2 апреля 2023, 14:57
    Текст: Валентина Григоренко

    Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила около 395 украинских военных, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области.

    Отмечается, что за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

    В Минобороны указали, что на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка ДНР, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30, добавили в пресс-службе.

    По данным ведомства, на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области, отмечается в сообщении.

    Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Вишневое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицы Д-30 и Д-20, подчеркнули в Минобороны.

    Также в ведомстве подчеркнули, что в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация». В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, заявили в пресс-службе.

    В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Петровское и Терны ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Как указали в пресс-службе, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое ДНР, Новокраснянка, Варваровка, Кременная ЛНР, Новая Каховка Херсонской област и Великие Выселки Харьковской области.

    Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на Южно-Донецком направлении отразили комбинированные ракетные удары противника из РСЗО HIMARS и «Смерч».

    Коментарии (14)
    Офицера украинского спецназа Ясинского ликвидировали в Артемовске

    4 апреля 2023, 15:07

    Текст: Вера Басилая

    Офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский уничтожен в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщили СМИ.

    Украинский националист Ясинский получил осколочное ранение, в результате чего скончался, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Readovka.

    Отмечается, что Ясинский был активистом Евромайдана и участником карательных операций, организованных киевским режимом в Донбассе.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы почти вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска (Бахмут), ВСУ отступают в западную часть города.

    Коментарии (10)
    У ВСУ заметили американскую систему разминирования M58 MICLIC
    ВСУ получили американскую систему разминирования M58 MICLIC

    1 апреля 2023, 20:59

    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали применять американскую спецтехнику M58 MICLIC для проделывания проходов в минных полях, сообщили военкоры.

    Появление у ВСУ установок разминирования является еще одним свидетельством подготовки к наступлению, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Уточняется, что MICLIC является аналогом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит» и действует по тому же принципу: твердотопливная ракета растягивает по заминированному участку шланг с взрывчатым веществом. В результате подрыва образуется свободная от  мин полоса местности длиной 100 и шириной 8 метров.

     

    Ранее на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.

    Коментарии (4)
    Folha de S.Paulo заявила о встрече Путина с советником президента Бразилии
    Folha de S.Paulo сообщила о визите в Россию советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима
    		   
    4 апреля 2023, 06:51
    Фото: Roberto Casimiro/imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На прошлой неделе Россию посетил советник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД и бывший министр обороны Селсу Аморим, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным, пишут СМИ.

    По данным Folha de S.Paulo, Аморима удивил прием в Кремле, где он час беседовал с Путиным. Издание заявило, что Аморим говорил в основном о ситуации на Украине, а по инициативе российской стороны рассматривались вопросы двусторонних отношений России и Бразилии. Пресс-служба Кремля о встрече не сообщала, передает ТАСС.

    Аморим заявил, что хотел узнать отношение России к предложению Бразилии выступить в роли посредника между Москвой и Киевом. По словам Аморима, российская сторона заявила, что «ценит усилия как Бразилии, так и Китая». Аморим признал, что нужно время для подготовки момента, «когда появится политическая воля». Он считает, что «идеи мира получат развитие», когда одна из сторон решит, что цена продолжения конфликта «выше цены вероятных уступок».

    После визита в Москву Аморим посетил Париж, где встретился с советником французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонном.

    Напомним, правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.

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    Российские войска за сутки уничтожили под Купянском пять ДРГ ВСУ
    Минобороны: Войска группировки «Запад» за сутки уничтожили на Купянском направлении пять ДРГ ВСУ

    2 апреля 2023, 06:49

    Текст: Антон Никитин

    Войска группировки «Запад» в ходе специальной военной операции на Украине на Купянском направлении за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. Кроме того, по его словам, огнем орудий «Гиацинт» удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенного пункта Двуречное, передает ТАСС.

    Помимо этого, в районе населенного пункта Гатище разведывательная группа бригады специального назначения обнаружила минометный взвод противника. В результате нанесения удара российской реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожен один миномет. Расчет РСЗО «Ураган» на дальности 25 км уничтожил гаубицу Д-20 ВСУ.

    Накануне российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума. Ранее в тот же день ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ.

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    Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины
    Ходаковский: Владлен Татарский был опасен для врага, потому что проникал в сердца людей, рассказывая о нюансах СВО
    		   
    3 апреля 2023, 13:06
    Фото: t.me/vladlentatarsky
    Текст: Евгений Поздняков

    Татарский подкреплял свои слова смелыми поступками, совершенными в зоне СВО. Максим Фомин – так его звали на самом деле – писал тексты как «право имеющий». Это и сделало его опасным для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД военачальник Александр Ходаковский, комментируя гибель военкора Владлена Татарского.

    «Фомин сделал свой выбор еще в 2014 году. Тогда он, исходя из собственных идеологических соображений, пришел в мое подразделение в качестве служащего стрелковой роты. Этот человек никогда не боялся трудностей – всегда брался за выполнение самых опасных боевых задач и работал на невероятно сложных направлениях», – рассказал заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «Будучи непосредственным участником СВО, он особое внимание уделял медийной деятельности. Максим был прирожденным оратором, способным вести за собой людей. Ему доверяли тысячи граждан нашей необъятной страны, потому что видели в нем человека, который «прочувствовал» ситуацию, изучил ее изнутри», – подчеркивает собеседник.

    «Под именем Владлена Татарского, Фомин соединил в себе талант отличного хроникера и практический боевой опыт. Он проникал в сердца, рассказывал о нюансах СВО и делился бесценным опытом участника спецоперации. Его тексты имели вес, ведь он говорил как «право имеющий». Это и сделало его опасным для противника», – акцентирует военачальник.

    «Подчеркну, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам «закрывать» особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы», – резюмирует Ходаковский.

    Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

    В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому статуэтку в подарок, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московской времени. Сейчас она задержана.

    Теракт вызвал широкий общественный резонанс. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, в которой назвал погибшего Татарского «воином-праведником». По его мнению, Владлен был не только профессиональным бойцом, но и прекрасным человеком, постоянно стремившимся к саморазвитию.

    Коллега Владлена, военкор Александр Коц подчеркивает, что он «воевал и словом, и делом». Отмечается, что именно Татарский был «одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки».

    В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.

    В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.

    В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.

    Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».

    Напомним, 20 августа прошлого года в результате теракта также погибла Дарья Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.

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    Во Франции возмутились новыми тратами на вооружение для Украины
    Читатели Le Figaro разозлились из-за покупки Евросоюзом новых вооружений для Украины

    1 апреля 2023, 21:18

    Текст: Вера Басилая

    Читатели французской газеты Le Figaro возмутила новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, а покупку оплатят США и страны Евросоюза.

    «Когда они говорят «оплачено ЕС», подразумевается, что 18% суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю проукраинскую политику», – написал dutch, передает РИА «Новости».

    «Конфликт обходится французским налогоплательщикам в 5 млн евро в сутки»,  – возмутился Anonyme.

    «У меня никто не спрашивал, согласен ли я с этими военными приготовлениями. А я не согласен», – заявил twiggy.

    «А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!» –съязвил vaudioux14.

    Пользователь Steak-frites предупредил, что «когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена».

    «К ее виску приставят пистолет, а затем выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию, но вообще им следовало узнать, как на самом деле работают трансатлантические отношения. Жизнь не прощает подобной глупости и невежества», – указал читатель.

    Ранее военный обозреватель Бай Мэнчэнь в издании The Paper заявил, что страны коллективного Запада ощущают усиленное давление на собственную экономику, промышленность и оборону, так как не могут умерить «аппетит» Киева.

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    Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
    Депутат Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
    		   
    3 апреля 2023, 12:02
    Фото: Владлен Татарский/VK
    Текст: Дарья Волкова

    Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была красным флагом для киевских карателей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский.

    «Я не был близко знаком с Владленом Татарским, но несколько раз все же с ним встречался. Все знали его как харизматичного и достаточно активного военкора и ополченца. Сражаясь в Донбассе с 2014 года, он прекрасно знал о чем говорит. Скорее всего, именно из-за своих убеждений и непримиримой позиции он и погиб», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

    «В этом преступлении совершенно четко прослеживается украинский след. Они пытаются добраться до всех. Татарского убили общеопасным способом, среди большого количества людей, в кафе. Нечто подобное случилось и с первым руководителем ДНР Александром Захарченко», – отметил собеседник.

    «Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была «красным флагом» для киевских властей. Им не дает покоя жизнь и активная работа таких деятельных людей, как Дарья Дугина, Владлен Татарский и многие другие российские журналисты», – полагает парламентарий.

    «За последний год военкоры стали источниками важнейшей информации. И сегодня приходится признать, что Украина ведет войну против граждан России, причем прямо внутри нашей страны. Приспешники Зеленского пытаются дестабилизировать обстановку в России путем совершения террористических актов и ведения информационной войны», – убежден он.

    «Под прицелом украинских диверсантов сегодня в первую очередь те, кто имеет большое влияние на аудиторию, говорит нелицеприятные для Зеленского и его команды вещи. У киевской власти нет и не может быть никаких моральных понятий и общечеловеческих ценностей», – заключил Бердичевский.

     

    Накануне в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). В заведении проходил творческий вечер военкора.

    По последним данным число пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть несовершеннолетний. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что пострадавшему ребенку провели операцию по удалению осколков. Девочка находится в «состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет».

    По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Отмечается, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.

    Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе. Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.

    Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ночь на понедельник сообщил, что над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Коллеги военкора, блогеры и журналисты отмечают, что «Владлен Татарский воевал и словом, и делом».

    В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.

    В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.

    В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.

    Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».

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    Коментарии (8)
    Генерал ВСУ признал неспособность НАТО обеспечить Украину боеприпасами
    Украинский генерал Кривонос сообщил о неспособности стран НАТО производить необходимое ВСУ количество боеприпасов
    		   
    3 апреля 2023, 07:41
    Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество боеприпасов, заявил экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что ВСУ тратят «тысячи снарядов в день». По его словам, сейчас члены НАТО не могут «производить такое количество артиллерийских боеприпасов», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные страны резко увеличили объемы помощи Украине, в первую очередь поставки боеприпасов и вооружений. В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины. Однако, по данным СМИ, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят.

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