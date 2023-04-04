Путина попросили вернуть черчение в школы Сенатор: Россия ускоряет переход к высокотехнологической экономике Сенатор Долгов: Результатом российской самостоятельности в промышленности станет усиление нашего влияния в мире

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

Достичь промышленного и технологического суверенитета России помогут расширение инвестпрограмм, а также развитие экспорта и подготовка молодых специалистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник президент Владимир Путин провел Госсовет по развитию промышленности. «Президент поддержал многие рекомендации нашей рабочей группы «Промышленность» под руководством тульского губернатора Алексея Дюмина. Я говорю о докапитализации региональных фондов развития промышленности, об увеличении финансирования НИОКР, о дополнительной поддержке высокотехнологических проектов и производств», – рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «В целом, мы видим, что глава государства поручил ускорить переход к высокотехнологическому укладу экономики. Это дает дополнительный импульс развитию производственных отраслей и ведет к нашему технологическому и промышленному суверенитету», – отметил собеседник. «Российской самостоятельности в промышленности поспособствует запуск дополнительных инвестиционных программ и выход на новые экспортные рынки. Также президент поддержал предложения по выделению дополнительных средств предприятиям и компаниям, которые занимаются высокотехнологическим экспортом. Здесь одним из важнейших результатов будет усиление нашего влияния в мире», – пояснил сенатор. «Среди мер поддержки промышленного экспорта могу отметить логистическую субсидию, льготные кредиты экспортерам, субсидию банкам на кредитование высокотехнологических производств, которую поддержали президент и Центробанк. Есть и масса других мер, заложенных в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». В целом президент в условиях непростого бюджета дал установку найти дополнительные средства для поддержки промышленного роста. Он также упомянул про рачительное расходование средств Фонда национального благосостояния», – указал парламентарий. «Кроме того, мы обсуждали подготовку молодых специалистов для работы в промышленной сфере – это расширение программ профессионалитета, специалитета и другие меры, направленные на кадровое укрепление наших производств. Также мы прорабатывали совершенствование преподавания технических наук, например – о возвращении черчения в школьную программу», – перечислил парламентарий. «Помимо этого, увеличение числа точных и естественных наук в школе поспособствует притоку большего числа квалифицированных кадров в промышленность. Отдельно Путин говорил об улучшении социальных условий трудящихся, например, о продолжении ипотечных программ», – сказал Долгов. Во вторник президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию российской промышленности и индустриального потенциала в условиях санкций. По словам главы государства, страна смогла «выйти на новый цикл роста экономики». Он призвал оперативно проработать меры поддержки для опережающего развития обрабатывающей промышленности, организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. Президент напомнил о важной цели: обеспечить в нынешнем году привлечение 2 трлн рублей инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. К 2030 году этот показатель должен превысить 10 трлн рублей. «В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции», – подчеркнул он. В свою очередь, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин предложил закрепить приоритет российских товаров во всех видах закупок. Кроме того, Дюмин попросил президента вернуть в школы урок черчения. По словам губернатора, об этом просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям. С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей. Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Нужно продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний в случае, если они принимают решение об уходе с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Путин отметил, что должны учитываться интересы регионов, ведь это жизненно важная для них тема, влияющая на их развитие. При этом глава государства попросил глав регионов всегда согласовывать эти вопросы с соответствующим институтом в правительстве, передает РИА «Новости». «Потому что нам здесь компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда «зеленый свет», обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», – отметил глава государства. Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть возможность снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия, передает ТАСС. Ранее Путин отмечал, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя. Глава государства заявлял также, что у российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году. Путин призвал к кратному росту выпуска автомобилей в России Путин: Существующих мер поддержки автопрома достаточно для кратного роста объема выпуска автомобилей в России 4 апреля 2023, 12:47 Текст: Ольга Никитина

Перед Россией стоит задача кратного увеличения производства востребованных автомобилей, мер поддержки автопрома для этого достаточно, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Проблема заключается в том, чтобы наладить нужное количество автомашин. Разумеется, соответствующего, высокого качества. И эта программа субсидирования (программа льготного автокредитования на автомобили стоимостью до 2 млн рублей – прим. ВЗГЛЯД), конечно, была направлена прежде всего на то, чтобы людям помочь купить машину в связи с ростом цен и инфляцией, о которой я сказал. И поддержать автопром. И этех мер поддержки автопрома, в принципе, достаточно, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что наибольшее падение промышленности зафиксировано в автомобильной промышленности: оно превысило 60% и стало результатом действий «наших так называемых партнеров, теперь уже, скажем, бывших». «Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все обязательства», – сказал Путин. Президент отметил, что увеличение уровня поддержки сейчас приведет только к росту цен на автомобили. «То есть если мы при дефиците автомобилей будем просто повышать уровень поддержки, это приведет к одному – дальнейшему повышению цены. Мы сохранили элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом генеральный путь решения проблемы – это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. Уверен, мы это сделаем в ближайшее время», – заключил Путин. Также глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. Новости СМИ2 Путин посетил завод «Тулажелдормаш» Путин прибыл в Тулу и посетил завод «Тулажелдормаш»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Планируется, что в Туле глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций, передает ТАСС. В материалах Кремля отмечается, что «Тулажелдормаш» является одним из ведущих российских машиностроительных предприятий, оно входит в перечень системообразующих организаций в сфере промышленности и стратегически важных предприятий региона. Основано в 1869 году как паровозные мастерские Московско-Курской железной дороги. В период Великой Отечественной на предприятии выпускали оборонную продукцию, в том числе мины и устройства для разрушения железнодорожных путей. В настоящее время более 2,5 тыс. единиц техники, произведенной на «Тулажелдормаш», работают на российских железных дорогах и в странах СНГ. Основным заказчиком предприятия являются РЖД. Ранее в Кремле сообщали, что Путин собирается в Тулу. Путина попросили вернуть черчение в школы Тульский губернатор Дюмин попросил Путина вернуть в школы урок черчения

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин попросил президента Владимира Путина вернуть в школы урок черчения. Дюмин в ходе президиума Госсовета в Туле сообщил, что вернуть в школы черчение просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям, передает РИА «Новости». С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей. «Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение», – сказал губернатор. Ранее член Общественной палаты Наталья Кравченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявляла, что России нужны инженеры, конструкторы, изобретатели. Для их массовой подготовки нужен соответствующий тип мышления – инженерный, а для этого необходимо создавать в школах соответствующую среду, отмечала она. Новости СМИ2 Путин одобрил пересмотр таможенных пошлин Путин: Таможенные пошлины в России при необходимости стоит пересмотреть 4 апреля 2023, 16:24 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета согласился с мнением, что таможенную политику России стоит пересмотреть и скорректировать при необходимости. «Коллеги отмечали необходимость донастройки таможенно-тарифной политики. Я полностью с этим согласен», – приводит его слова ТАСС. Путин сказал, что нужно «обязательно посмотреть на это посерьезнее и произвести соответствующую корректировку». «Конечно, что же мы на конечную продукцию [пошлины] обнуляем, а на сырье и на комплектующие держим высокие тарифы?» – спросил глава государства, добавив, что такая политика приведет к тому, что в России не будет собственной конечной продукции. Напомним, еще в конце прошлого года Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада. В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Пушков назвал «справедливое наказание» за треш-стримы с несовершеннолетними Пушков счел лишение свободы справедливым наказанием за привлечение несовершеннолетних к треш-стримам 4 апреля 2023, 06:29 Текст: Антон Антонов

В УК России предлагается закрепить наказание за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних – штраф до 2 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Пушков пояснил, что речь идет о «распространении из корыстных либо хулиганских побуждений в интернете фото и видео с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью». По его мнению, штраф до 1 млн рублей – «справедливое наказание» за такие действия, а в случае привлечения к участию в треш-стримах несовершеннолетних наказанием должны быть штраф до 2 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет, передает ТАСС. Пушков со ссылкой на самих «популярных треш-стримеров» отмечает, что те получают до 1,5–2 млн рублей в месяц, необходимо «лишить их такого удовольствия» и возможности «зарабатывать на издевательствах». Сейчас законы не направлены на предотвращение преступлений в интернете, сказал сенатор, добавив, что «треш-стримы – это принципиально новое явление, нельзя его сводить к хулиганству, избиению, нанесению телесных увечий и так далее». По его словам, необходима статья, которая определяет данное явление как отдельный состав преступления. «Надо только очень четко определить, какого рода переводы надо блокировать, по каким счетам и по каким причинам. Если мы четко пропишем предмет, феномен треш-стримов и примем законодательное запрещение этой деятельности, то на следующем этапе мы можем рассмотреть возможность и блокировки денежных переводов», – заявил Пушков. Соответствующее предложение в Госдуме обсудят во вторник. Санкции УК предлагается применять, если человек уже наказывался за треш-стриминг административно. В КоАП хотят включить штрафы в 100–200 тыс. рублей (для юридических лиц – 500 тыс. – 1 млн рублей с конфискацией оборудования для изготовления подобных материалов). Напомним, в мае 2022 года вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать механизм по блокировке денежных пожертвований для каналов в жанре треш-стрим и запустить алгоритм отслеживания их контента. Новости СМИ2 Песков не стал комментировать слухи о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell Песков отказался комментировать сообщения о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell 4 апреля 2023, 13:33 Текст: Ольга Никитина

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что «Новатэк» якобы получил согласие президента Владимира Путина на перечисление Shell всей суммы за ее долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, Кремль не комментирует деловую переписку, передает ТАСС. Ранее «Коммерсант» написал, что по условиям якобы заключенной сделки Shell смогла бы вывести эти деньги из России, а «Новатэк» получил бы долю в проекте. В сентябре глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру. Путин назвал задачу номер один для государства Путин: Задача номер один для государства – достойный уровень доходов российских семей 4 апреля 2023, 12:22 Текст: Ольга Никитина

Доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин признал, что «цены растут, а зарплаты не очень». «Вопрос-то на самом деле ключевой для всей страны, для любого рабочего человека – его уровень благосостояния, уровень дохода. Решение этой задачи является ключевым для государства», – приводит его слова ТАСС. «Абсолютно задача номер один – чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», – подчеркнул российский лидер. Также Путин отметил, что в конце прошлого года чуть-чуть начала расти реальная заработная плата, а в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону. По его словам, реальная заработная плата в целом по России в 2023 году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения – на 2–3%, передает РИА «Новости». Напомним, Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Новости СМИ2 Путин: Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы 4 апреля 2023, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Говоря об иностранных компаниях, ушедших из России, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что «отряд не заметил потери бойца», передает РИА «Новости». «Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы», – сказал в свою очередь Путин. Также Путин добавил, что Россия многое сделала для развития отечественной промышленности заранее, до введения санкций, передает ТАСС. При этом Путин не согласился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который провел параллель между текущим положением дел и 1940-ми. «Во время Великой Отечественной войны, действительно, целые отрасли переводились за Урал, но они, как правило, не начинали работать с колес. Были и такие случаи, но в основном они начинали работать на базе, которая создавалась в конце 1930-х. Заранее государство предусмотрело такую возможность и начало создавать там (за Уралом) производственные мощности, во всяком случае, места расположения были определены заранее», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что России нужно динамично развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Назван срок предоставления Путину предложений по обеспечению роста населения Правительство в мае представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения России 4 апреля 2023, 17:54 Текст: Ольга Никитина

Правительство в мае представит на рассмотрение президента России Владимира Путина идеи по обеспечению стабильного роста численности населения страны, сообщили в пресс-службе кабинета министров. В числе возможных мер рассматриваются региональные программы повышения рождаемости, совершенствование комплекса мер поддержки многодетных семей, создание условий для дистанционной работы женщин с детьми и возвращения их на работу с сохранением мер поддержки, говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным стратегической сессии по народосбережению и поддержке семей с детьми. Кроме того, речь идет о развитии инфраструктуры здравоохранения, в том числе в сельской местности, а также расширении программы диспансеризации населения. Предложения, как отметили в правительстве, лягут в основу проекта мер по обеспечению стабильного роста численности населения в России. Наряду с другими инициативами кабинета министров они будут представлены главе государства в мае 2023 года, сказано в сообщении. В январе президент Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость. Новости СМИ2 Путин поставил задачу полной суверенизации российской промышленности Путин: Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации 4 апреля 2023, 12:36 Текст: Ольга Никитина

Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Мы, конечно, должны двигаться в направлении полной суверенизации (промышленности), во всяком случае, там, где это необходимо для повышения суверенитета», – приводит его слова ТАСС. Также Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства. Президент во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Путин спрогнозировал длительные санкции против России Путин: Санкции против России останутся надолго 4 апреля 2023, 13:36 Текст: Елизавета Шишкова

Антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он пояснил, что наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов также необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики. Он отметил, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Российские власти предприняли ряд необходимых шагов для замещения продукции западных производителей аналогами российского или иностранного, из «дружественных» стран производства. «Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять механизмы льготного и проектного финансирования», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Новости СМИ2 Кремль анонсировал заседание Госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства состоится в четверг в Москве, в нем примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что во время заседания ВГС будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым союзным программам. Также будут приняты решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества, передает ТАСС. Ранее Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии. Путин поставил задачу выйти на устойчивый промышленный рост Путин: Выход на устойчивый промышленный рост в России требует напористых и энергичных действий 4 апреля 2023, 15:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Выход на устойчивый промышленный рост в России требует напористых и энергичных действий, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он отметил, что сейчас многие предприятия, особенно со сложным производством, испытывают трудности, и задача властей – принять необходимые меры, «которые помогут оперативно их преодолеть и в целом выйти на устойчивый промышленный рост», передает ТАСС. По словам Путина, в 2022 году в обрабатывающей промышленности страны был спад 1,3%, в январе–феврале текущего года снижение продолжилось. «Но в 2023 году все-таки прогнозируется рост объема выпуска обрабатывающей промышленности – около 1% в реальном выражении по отношению к 2022 году, – сказал глава государства. – Поэтому, чтобы все это состоялось, нам нужно действовать намного более динамично, напористо и энергично, использовать все открывающиеся возможности, чтобы достичь активного внедрения передовых технологий, четкой связанности смежных производств, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, укрепления научно-промышленных школ и новых подходов в подготовке кадров». Он указал на необходимость системных стимулирующих мер. «При этом мы должны смотреть, рассчитывать далеко за горизонт ближайших нескольких лет», – заключил Путин. Ранее президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета заявил, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя. Новости СМИ2 Путин предрек российской промышленности повторение успехов сельского хозяйства Путин предсказал достижения российской промышленности, сравнимые с успехом в сельском хозяйстве 4 апреля 2023, 14:12 Текст: Ольга Никитина

У российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию промышленности в условиях санкций. Глава государства выразил уверенность, что в этой сфере Россия сможет достичь не менее значимых результатов. «Хотя это сложная задача, мы, безусловно, ее решим», – приводит его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие в обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. Глава государства отметил также, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации. «Вот на предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей сказал замечательную фразу: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то и там-то, где мы раньше об этом и не думали. Вот эта фраза является ключевой: мы вынуждены. Я думаю, что если бы мы не были вынуждены, мы бы никогда этого и не сделали. А так делают коллеги, и получается», – приводит его слова РИА «Новости». «Все перечислять, конечно, не буду, только подчеркну, это была работа в оперативном, в целом по стране, крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности», – добавил президент. Ранее глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации.