Эксперт: Участились случаи создания в соцсетях фейковых аккаунтов известных людей

Эксперт Мизулина объяснила, как обезопасить себя от угона аккаунта в соцсетях

Злоумышленники стали часто использовать фейковые аккаунты известных личностей для распространения недостоверной информации, сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, нередки и случаи кражи учетных записей в соцсетях обычных пользователей.

«Мы видим, что в последнее время появляется все больше различных фейковых аккаунтов, и я лично попадала под такую атаку, и Лига безопасного интернета. Это происходит со всеми публичными людьми, и, к сожалению, от их имени распространяются различные недостоверные заявления, которые будоражат все общество», – говорит Мизулина.

В связи с этим, продолжает собеседница, возникает много вопросов в связи с модерацией платформ – часто сами площадки не реагируют на жалобы, которые поступают в их адрес от пользователей при возникновении таких ситуаций. Тем не менее гражданин всегда может обратиться в Роскомнадзор, чтобы защитить свои права и было какое-то воздействие на ИТ-гигантов, которые не предпринимают мер по удалению подобных аккаунтов. По словам Мизулиной, подобные ситуации чреваты тем, что пользователи и СМИ не могут определить достоверность информации.

Кроме того, она обращает внимание на то, что жертвами мошенников и провокаторов становятся не только известные личности, но и обычные пользователи, у которых злоумышленники пытаются взломать или «угнать» аккаунты. «В век масштабного распространения информации любой человек может быть под прицелом, ударом такого рода злоумышленников. Им абсолютно без разницы, в отношении кого такие действия осуществлять. Поэтому всем пользователям нужно предпринимать для защиты своих профилей в социальных сетях дополнительные меры, которые усложнят мошенникам взлом аккаунта – например, использовать сложные пароли, двухфакторную авторизацию», – рекомендует Мизулина.

В декабре прошлого Минцифры России сообщило о массовых попытках кражи аккаунтов пользователей мессенджера Telegram. Для того, чтобы избежать «угона» аккаунта в социальных сетях, в ведомстве порекомендовали пользователям включить двухфакторную аутентификацию.