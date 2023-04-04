Трамп остался недоволен избранным районом Нью-Йорка для суда над ним

Трамп заявил о несправедливо избранном районе Нью-Йорка для суда над ним

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что нью-йоркский район Манхэттен не подходит для судебного процесса над ним, и потребовал перенести заседание в другое место.

Это место «очень несправедливо» для рассмотрения дела, поскольку на некоторых участках района за республиканцев голосует всего 1% населения, указал Трамп в своей соцсети Truth Social, передает ТАСС.

Необходимо перенести его в соседний район Стейтен-Айленд, там судебный процесс будет справедливым и безопасным, указал экс-президент.

По его словам, судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан его ненавидит.

Между тем у здания самого суда на Манхэттене, где должно рассматриваться дело, собралось несколько сотен человек. Большинство из них – противники Трампа, они вышли на улицу с соответствующими плакатами.

При этом есть там и сторонники политика, есть и те, кто пришли из любопытства, а также журналисты. Полицейские приняли повышенные меры безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.

До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.