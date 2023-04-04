Кремль анонсировал заседание Госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко Путина попросили вернуть черчение в школы Назван срок предоставления Путину предложений по обеспечению роста населения Правительство в мае представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения России 4 апреля 2023, 17:54 Текст: Ольга Никитина

Правительство в мае представит на рассмотрение президента России Владимира Путина идеи по обеспечению стабильного роста численности населения страны, сообщили в пресс-службе кабинета министров. В числе возможных мер рассматриваются региональные программы повышения рождаемости, совершенствование комплекса мер поддержки многодетных семей, создание условий для дистанционной работы женщин с детьми и возвращения их на работу с сохранением мер поддержки, говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным стратегической сессии по народосбережению и поддержке семей с детьми. Кроме того, речь идет о развитии инфраструктуры здравоохранения, в том числе в сельской местности, а также расширении программы диспансеризации населения. Предложения, как отметили в правительстве, лягут в основу проекта мер по обеспечению стабильного роста численности населения в России. Наряду с другими инициативами кабинета министров они будут представлены главе государства в мае 2023 года, сказано в сообщении. В январе президент Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость. Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Нужно продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний в случае, если они принимают решение об уходе с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Путин отметил, что должны учитываться интересы регионов, ведь это жизненно важная для них тема, влияющая на их развитие. При этом глава государства попросил глав регионов всегда согласовывать эти вопросы с соответствующим институтом в правительстве, передает РИА «Новости». «Потому что нам здесь компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда «зеленый свет», обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», – отметил глава государства. Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть возможность снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия, передает ТАСС. Ранее Путин отмечал, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя. Глава государства заявлял также, что у российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году. Путин призвал к кратному росту выпуска автомобилей в России Путин: Существующих мер поддержки автопрома достаточно для кратного роста объема выпуска автомобилей в России 4 апреля 2023, 12:47 Текст: Ольга Никитина

Перед Россией стоит задача кратного увеличения производства востребованных автомобилей, мер поддержки автопрома для этого достаточно, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Проблема заключается в том, чтобы наладить нужное количество автомашин. Разумеется, соответствующего, высокого качества. И эта программа субсидирования (программа льготного автокредитования на автомобили стоимостью до 2 млн рублей – прим. ВЗГЛЯД), конечно, была направлена прежде всего на то, чтобы людям помочь купить машину в связи с ростом цен и инфляцией, о которой я сказал. И поддержать автопром. И этех мер поддержки автопрома, в принципе, достаточно, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что наибольшее падение промышленности зафиксировано в автомобильной промышленности: оно превысило 60% и стало результатом действий «наших так называемых партнеров, теперь уже, скажем, бывших». «Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все обязательства», – сказал Путин. Президент отметил, что увеличение уровня поддержки сейчас приведет только к росту цен на автомобили. «То есть если мы при дефиците автомобилей будем просто повышать уровень поддержки, это приведет к одному – дальнейшему повышению цены. Мы сохранили элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом генеральный путь решения проблемы – это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. Уверен, мы это сделаем в ближайшее время», – заключил Путин. Также глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. Новости СМИ2 Путин посетил завод «Тулажелдормаш» Путин прибыл в Тулу и посетил завод «Тулажелдормаш»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Планируется, что в Туле глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций, передает ТАСС. В материалах Кремля отмечается, что «Тулажелдормаш» является одним из ведущих российских машиностроительных предприятий, оно входит в перечень системообразующих организаций в сфере промышленности и стратегически важных предприятий региона. Основано в 1869 году как паровозные мастерские Московско-Курской железной дороги. В период Великой Отечественной на предприятии выпускали оборонную продукцию, в том числе мины и устройства для разрушения железнодорожных путей. В настоящее время более 2,5 тыс. единиц техники, произведенной на «Тулажелдормаш», работают на российских железных дорогах и в странах СНГ. Основным заказчиком предприятия являются РЖД. Ранее в Кремле сообщали, что Путин собирается в Тулу. В Кремле анонсировали поездку Путина в Тулу Кремль анонсировал проведение Путиным заседания Госсовета 3 апреля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин намерен во вторник посетить Тульскую область и провести заседание президиума Госсовета, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства проведет заседание в формате видеосвязи, его темой станет развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, передает ТАСС. Президент посетит завод «Тулажердормаш», являющийся одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства и обновления железнодорожных путей. Новости СМИ2 Путин одобрил пересмотр таможенных пошлин Путин: Таможенные пошлины в России при необходимости стоит пересмотреть 4 апреля 2023, 16:24 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета согласился с мнением, что таможенную политику России стоит пересмотреть и скорректировать при необходимости. «Коллеги отмечали необходимость донастройки таможенно-тарифной политики. Я полностью с этим согласен», – приводит его слова ТАСС. Путин сказал, что нужно «обязательно посмотреть на это посерьезнее и произвести соответствующую корректировку». «Конечно, что же мы на конечную продукцию [пошлины] обнуляем, а на сырье и на комплектующие держим высокие тарифы?» – спросил глава государства, добавив, что такая политика приведет к тому, что в России не будет собственной конечной продукции. Напомним, еще в конце прошлого года Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада. В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Песков не стал комментировать слухи о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell Песков отказался комментировать сообщения о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell 4 апреля 2023, 13:33 Текст: Ольга Никитина

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что «Новатэк» якобы получил согласие президента Владимира Путина на перечисление Shell всей суммы за ее долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, Кремль не комментирует деловую переписку, передает ТАСС. Ранее «Коммерсант» написал, что по условиям якобы заключенной сделки Shell смогла бы вывести эти деньги из России, а «Новатэк» получил бы долю в проекте. В сентябре глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру. Новости СМИ2 Путина попросили вернуть черчение в школы Тульский губернатор Дюмин попросил Путина вернуть в школы урок черчения

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин попросил президента Владимира Путина вернуть в школы урок черчения. Дюмин в ходе президиума Госсовета в Туле сообщил, что вернуть в школы черчение просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям, передает РИА «Новости». С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей. «Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение», – сказал губернатор. Ранее член Общественной палаты Наталья Кравченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявляла, что России нужны инженеры, конструкторы, изобретатели. Для их массовой подготовки нужен соответствующий тип мышления – инженерный, а для этого необходимо создавать в школах соответствующую среду, отмечала она. Путин назвал задачу номер один для государства Путин: Задача номер один для государства – достойный уровень доходов российских семей 4 апреля 2023, 12:22 Текст: Ольга Никитина

Доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин признал, что «цены растут, а зарплаты не очень». «Вопрос-то на самом деле ключевой для всей страны, для любого рабочего человека – его уровень благосостояния, уровень дохода. Решение этой задачи является ключевым для государства», – приводит его слова ТАСС. «Абсолютно задача номер один – чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», – подчеркнул российский лидер. Также Путин отметил, что в конце прошлого года чуть-чуть начала расти реальная заработная плата, а в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону. По его словам, реальная заработная плата в целом по России в 2023 году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения – на 2–3%, передает РИА «Новости». Напомним, Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Новости СМИ2 Путин: Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы 4 апреля 2023, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Говоря об иностранных компаниях, ушедших из России, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что «отряд не заметил потери бойца», передает РИА «Новости». «Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы», – сказал в свою очередь Путин. Также Путин добавил, что Россия многое сделала для развития отечественной промышленности заранее, до введения санкций, передает ТАСС. При этом Путин не согласился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который провел параллель между текущим положением дел и 1940-ми. «Во время Великой Отечественной войны, действительно, целые отрасли переводились за Урал, но они, как правило, не начинали работать с колес. Были и такие случаи, но в основном они начинали работать на базе, которая создавалась в конце 1930-х. Заранее государство предусмотрело такую возможность и начало создавать там (за Уралом) производственные мощности, во всяком случае, места расположения были определены заранее», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что России нужно динамично развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Путин поставил задачу полной суверенизации российской промышленности Путин: Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации 4 апреля 2023, 12:36 Текст: Ольга Никитина

Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Мы, конечно, должны двигаться в направлении полной суверенизации (промышленности), во всяком случае, там, где это необходимо для повышения суверенитета», – приводит его слова ТАСС. Также Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства. Президент во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Новости СМИ2 Путин спрогнозировал длительные санкции против России Путин: Санкции против России останутся надолго 4 апреля 2023, 13:36 Текст: Елизавета Шишкова

Антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он пояснил, что наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов также необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики. Он отметил, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Российские власти предприняли ряд необходимых шагов для замещения продукции западных производителей аналогами российского или иностранного, из «дружественных» стран производства. «Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять механизмы льготного и проектного финансирования», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Эксперт: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности Эксперт Меркулов: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности 4 апреля 2023, 10:29 Текст: Ольга Никитина

Решение президента Владимира Путина создать государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» придаст российским бойцам уверенности в том, что они и их семьи будут должным образом поддержаны, заявил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Меркулов, который также является председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области, назвал решение главы государства о создании фонда своевременным. По его словам, решение поддержать сегодняшних защитников Родины крайне важно и для них, и для членов их семей. «Фонд поможет бойцам получить полагающиеся меры поддержки: медицинскую, психологическую, социальную помощь», – приводятся слова Меркулова в Telegram-канале «РАНХиГС. Экспертиза». Он добавил, что назначение Анны Цивилевой, которая имеет обширный опыт работы с программами по социальной защите граждан, означает, что упор в работе созданного фонда будет сделан на социальную сферу. Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Новости СМИ2 Путин предрек российской промышленности повторение успехов сельского хозяйства Путин предсказал достижения российской промышленности, сравнимые с успехом в сельском хозяйстве 4 апреля 2023, 14:12 Текст: Ольга Никитина

У российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию промышленности в условиях санкций. Глава государства выразил уверенность, что в этой сфере Россия сможет достичь не менее значимых результатов. «Хотя это сложная задача, мы, безусловно, ее решим», – приводит его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие в обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. Глава государства отметил также, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации. «Вот на предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей сказал замечательную фразу: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то и там-то, где мы раньше об этом и не думали. Вот эта фраза является ключевой: мы вынуждены. Я думаю, что если бы мы не были вынуждены, мы бы никогда этого и не сделали. А так делают коллеги, и получается», – приводит его слова РИА «Новости». «Все перечислять, конечно, не буду, только подчеркну, это была работа в оперативном, в целом по стране, крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности», – добавил президент. Ранее глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. Путин поставил задачу выйти на устойчивый промышленный рост Путин: Выход на устойчивый промышленный рост в России требует напористых и энергичных действий 4 апреля 2023, 15:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Выход на устойчивый промышленный рост в России требует напористых и энергичных действий, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он отметил, что сейчас многие предприятия, особенно со сложным производством, испытывают трудности, и задача властей – принять необходимые меры, «которые помогут оперативно их преодолеть и в целом выйти на устойчивый промышленный рост», передает ТАСС. По словам Путина, в 2022 году в обрабатывающей промышленности страны был спад 1,3%, в январе–феврале текущего года снижение продолжилось. «Но в 2023 году все-таки прогнозируется рост объема выпуска обрабатывающей промышленности – около 1% в реальном выражении по отношению к 2022 году, – сказал глава государства. – Поэтому, чтобы все это состоялось, нам нужно действовать намного более динамично, напористо и энергично, использовать все открывающиеся возможности, чтобы достичь активного внедрения передовых технологий, четкой связанности смежных производств, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, укрепления научно-промышленных школ и новых подходов в подготовке кадров». Он указал на необходимость системных стимулирующих мер. «При этом мы должны смотреть, рассчитывать далеко за горизонт ближайших нескольких лет», – заключил Путин. Ранее президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета заявил, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя. Новости СМИ2 Путин поручил изучить целесообразность подведомственного статуса колледжей и училищ 4 апреля 2023, 14:27 Текст: Алексей Дегтярёв

Нужно установить, насколько необходим перевод колледжей, техникумов и училищ в принадлежность определенным ведомствам, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета. Нужно проверить ведомственную принадлежность колледжей, установить, соответствует ли требованиям сегодняшнего дня такой статус, и могут ли регионы по некоторым направлениям деятельности управлять соответствующим уровнем подготовки, сказал Путин, передает ТАСС. Нужно посмотреть на целесообразность организации работы колледжей, техникумов и училищ вертикально в рамках определенных отраслей производства, продолжил президент. В ряде регионов есть практики взаимодействия по этому направлению с профильными госструктурами. «Прошу руководителей регионов обмениваться опытом, держать эти вопросы под контролем и в тесном контакте решать с соответствующими ведомствами, министерствами», – добавил он. Дефицит кадров в промышленности формировался годами, и в этой сфере нужны большие перемены, отметил глава государства. Все направления развития профессионального образования уже известны, нужно обновить учебные программы, материально-техническую и лабораторную базы образовательных организаций.