Россиян предупредили о последствиях блокировки «Википедии»

«Викимедиа»: Россияне даже с VPN не смогут редактировать «Википедию» в случае ее блокировки

В случае блокировки в России «Википедии» российские граждане, даже используя VPN, не смогут редактировать эту онлайн-энциклопедию, сообщил исполнительный директор «Викимедиа ру» (поддерживает русскоязычную версию «Википедии») Станислав Козловский.

Козловский сказал ТАСС, что для борьбы с вандализмом уже много лет назад «Википедия» запретила редактирования статьей для пользователей, которые используют VPN, TOR, открытые прокси и другие подобные технологии. А потому, по его словам, россияне столкнутся со сложностями, если ресурс в стране решат заблокировать.

«В итоге число редакторов «Википедии» из России, которых сейчас примерно 80%, сократится на порядок», – предупредил он.

В случае блокировки «Википедии» в России недоступными станут страницы на всех языках. Сейчас их более 300, уточнил Козловский, отметив, что только в России «Википедию» ведут почти на 30 разных языках.

Козловский добавил, что все факты в «Википедии» сопровождаются ссылкой на авторитетный и независимый источник, а сомнительные источники помечаются.

Ранее глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев призвал заблокировать «Википедию» в России. По его словам, энциклопедия содержит множество искажений истории.

В Кремле отметили, что, прежде чем блокировать этот портал в России, нужно разработать аналог «Википедии» с проверенными данными.