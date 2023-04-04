В «России сегодня» рассказали, что о военкоре Татарском говорят в Германии

Глава представительства «России сегодня» Феоктистов: Немецкие СМИ транслируют только одно высказывание Татарского

Немецкая пресса с пропагандистским уклоном рассказывает о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта в Санкт-Петербурге, сообщил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергей Феоктистов.

Феоктистов в эфире радио Sputnik отметил, что для немецкой прессы «это, конечно, не новость номер один», но тем не менее об этом сообщается. Он отметил, что фигурируют в сюжетах обе точки зрения: и российская (об украинском следе), и украинская (в Киеве заявляют о своей непричастности).

О Татарском немецкие СМИ рассказывают, что у него было много подписчиков в Telegram-канале. Причем, по словам Феоктистова, во всех средствах массовой информации «показывают то самое легендарное обращение Татарского: «Всех победим…». Татарского называют «военным блогером» и «сторонником Кремля», однако мало кто упоминает, что он уроженец Макеевки, заметил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине.

«В общем и целом, они довольно нейтрально рассказывают – такой-то факт случился, терроризм – это ужасно и так далее», – добавил Феоктистов.

Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Пострадали еще 40 человек, включая троих несовершеннолетних.

Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.