Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Просвирнова решила выступать за Данию

Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку россиянка Софья Просвирнова сообщила, что находится в процессе перехода в сборную Дании.

В сентябре 2022 года Просвирнова вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.

По ее словам, построение семьи и психологическое здоровье для спортсменки наравне с построением спортивной карьеры, что привело ее к решению о смене гражданства, передает РИА «Новости».

Между тем президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что смена спортивного гражданства шорт-трекисткой Софьей Просвирновой не является политической историей, она вышла замуж, в связи с чем меняет гражданство, она будет жить в Дании с мужем.

«Софья будет выступать не в шорт-треке, а в больших коньках. Соответствующие документы из Дании на мое имя поступили, Соня написала заявление об увольнении, мы запустили процесс. Это один из лидеров, но такова жизнь, нашим тренерам нужно подготовить равноценные замены», – передает ТАСС слова Гуляева.

Просвирновой 25 лет, она является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также многократным призером чемпионатов Европы. Спортсменка участвовала в трех Олимпиадах, на Играх 2022 года в Пекине лучшим результатом россиянки стал выход в полуфинал на дистанции 1500 м. В июне спортсменка сообщила, что пропустит сезон-2022/23.

Ранее старший тренер российской команды Валентина Родионенко заявила, что спортсменам сборной России по спортивной гимнастике не поступало предложений о смене гражданства, россияне являются патриотами своей страны и не думают о возможности выступать под другим флагом на фоне отстранения от участия в международных соревнованиях.