Треповой предъявили обвинение в совершении теракта

Подозреваемой в деле о взрыве в петербургском кафе Дарье Треповой предъявили обвинение, следствие просит отправить ее под арест, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Треповой инкриминируется статья «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Трепову доставили в Басманный суд столицы для рассмотрения ходатайства следствия об аресте. Туда поступило ходатайство об избрании ей такой меры пресечения до 2 июня.

Ранее Трепова, по данным прессы, якобы сообщила, что получила статуэтку с бомбой в Москве от таксиста.

Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.

Национальный антитеррористический комитет сообщал, что подрыв готовили спецслужбы Украины, они привлекали агентов из числа сторонников ФБК* (организация признана экстремистской). Трепова являлась сторонницей этой структуры.