В Энергодаре после модернизации открыли бассейн

В Энергодаре – городе-спутнике Запорожской атомной электростанции – во вторник после проведенной модернизации открылся плавательный бассейн, сообщили в пресс-службе АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

В бассейне были проведены работы по восстановлению водоснабжения и водоотведения, отремонтированы системы вентиляции, а также электроснабжения. Кроме того, проведен срочный ремонт в мужской раздевалке большого бассейна. Во всех раздевалках установлены новые шкафчики для переодевания.

Кроме того, проведена масштабная работа по восстановлению системы водоподготовки. «И это не только приобретение расходных материалов для водоочистки, но и проведение глобального технического обслуживания трубопроводов и всех их узлов, а также совместно с санитарными врачами полного цикла бактериологических анализов воды», – говорится в сообщении.

Также была благоустроена прилегающая к бассейну территория.

Все занятия, включая плавание, аэробику, ЛФК, тренажеры и настольный теннис, будут проводиться опытными тренерами и инструкторами-реабилитологами.

Для детей до 18 лет открыт набор на бесплатной основе в спортивные группы по плаванию.

Для сотрудников Запорожской АЭС и пенсионеров будет действовать 50% скидка, а дети смогут посещать бассейн бесплатно.

АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» получила право эксплуатировать ЗАЭС в октябре 2022 года. Новая компания намерена обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом».

В конце ноября на Запорожской АЭС был назначен новый директор – им стал работавший на ЗАЭС бывший главный инженер украинского «Энергоатома» Юрий Черничук.