Хоккеист «Металлурга» Кошелев признался в попытке купить военный билет

Игрок хоккейного клуба «Металлург» Семен Кошелев в Ленинском суде Уфы частично признал вину в даче взятки за уклонение от службы в армии.

Кошелев в зале суда заявил, что давал посреднику определенную сумму, чтобы поступить в университет и получить военный билет, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в университете «преподавания не было», и отметил, что признает свою вину «частично».

Спортсмен указал, что разговаривал с посредником по телефону «по мере необходимости».

Для получения военного билета он перевел ему 40 тыс. рублей, тот пообещал, что за эти средства повестки не будут приходить. Кошелев отметил, что видел районного военкома Вырыпаева лишь однажды и не проходил военную комиссию и медосмотр, но с ним поговорил «какой-то доктор». Посредник обещал, что деньги якобы должны были перейти Вырыпаеву.

За поступление в вуз Кошелев отдал 270 тыс. рублей и отметил, что не посещал его. В ходе сессии посредник отправлял сообщения о внесении необходимой суммы, после чего тот оплачивал ее. Также хоккеист не смог назвать фамилию преподавателя, который помогал ему.

В октябре 2022 года игрока хоккейной ханты-мансийской команды «Югра» Владислава Лукина приговорили к крупному штрафу по делу о взятке за уклонение от военной службы.