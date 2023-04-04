Пользователи Twitter призвали Борреля переехать на работу в Киев после слов о «наказании России»

Пользователи Twitter призвали Жозепа Борреля уйти в отставку и уехать в Киев после слов о «наказании России»

Пользователи Twitter (ограничен в России) призывали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля уволиться и переехать в Киев после слов о том, что Европа продолжит «навязывать России высокую цену», пока она не прекратит конфликт на Украине.

«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», – призвал один из комментаторов, передает РИА «Новости».

«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», – задался вопросом другой.

«Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью. США будут смотреть и улыбаться», – считает еще один пользователь.

«Вы будете продолжать поддерживать Зеленского только до тех пор, пока вас, наконец, не заменит компетентный политик», – заявил другой читатель.

Ранее Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.