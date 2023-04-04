Путин назвал ожидаемые итоги таксономии

Путин: Итогом таксономии будут низкие требования к банкам по кредитованию промышленности

Результатом работы Минэкономразвития и ЦБ по таксономии станут более низкие требования к банкам по кредитованию промышленности, такие кредиты станут доступнее, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.

Глава государства призвал максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, как можно скорее организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии, передает РИА «Новости».

Он также отметил значительную работу ЦБ и Минэкономразвития по так называемой таксономии – формированию прозрачных критериев и стандартов для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации.

В результате ожидаются более низкие требования к банкам по кредитованию, кредиты станут доступнее, сказал Путин.