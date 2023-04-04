Премьер Польши заранее объявил Финляндию членом НАТО

Премьер Польши Моравецкий за несколько часов до церемонии объявил о вступлении Финляндии в НАТО

Премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии в штаб-квартире НАТО провозгласил Финляндию членом Североатлантического альянса.

Моравецкий еще до начала церемонии написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что «с этого момента союз насчитывает 31 государство». По его словам, сильные партнеры гарантируют безопасность Польши, региона и всего мира, передает РИА «Новости».

Официальная церемония, на которой будет объявлено о вступлении Финляндии в НАТО, проходит во вторник, 4 апреля.

В Кремле подчеркивали, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение НАТО посягательством на безопасность России.