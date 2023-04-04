Шойгу указал на активизацию НАТО вблизи границ России и Белоруссии

НАТО активизировало деятельность около границ России и Белоруссии, что создает риски расширения украинского конфликта, однако не повлияет на исход СВО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность», – сказал Шойгу.

Он напомнил, что вскоре членом альянса станет Финляндия. Все это создает риски существенного расширения конфликта. Однако на исход спецоперации это не повлияет, передает ТАСС.

Шойгу также подчеркнул, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта. США и их союзники наращивают военную помощь Украине.

Он напомнил о заявлениях альянса о том, что его страны готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. Также на оснащение ВСУ поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км.

Кроме того, добавил Шойгу, Запад рассматривает «возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км, а также тактических истребителей F-16.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает расширение НАТО посягательством на безопасность России.