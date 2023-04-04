Столтенберг: НАТО не видит требующих ответа изменений ядерных позиций России

Столтенберг: НАТО не видит изменений ядерных позиций России, которые бы требовали ответа

НАТО подтверждает, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна начаться, но пока не видит изменений ядерных позиций России, которые требовали бы ответа, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна начаться, но НАТО остается ядерным альянсом, это центральная часть обороны и сдерживания альянса, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что пока не видит никаких изменений российских ядерных позиций, которые потребовали бы изменений позиций НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО не видели никаких изменений в дислокации ядерных сил России, которые требовали бы изменений в позиции альянса, и продолжают следить за ситуацией вокруг заявления Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии.