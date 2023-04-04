Климатолог предупредил о потере Россией территории размером с Нидерланды

Рост уровня воды в Мировом океане может привести к тому, что Россия потеряет территорию, сопоставимую по размерам с европейской страной, заявил климатолог Владимир Клименко.

Наблюдающийся сейчас рост Мирового океана – это растянутая на столетия катастрофа, сказал Клименко в беседе с «Вечерней Москвой».

В последние 20 лет каждый год Россия теряет территорию, равную по площади Андорре, это около 400 кв. километров, продолжил эксперт. Это будет продолжаться в ближайшие сто лет.

За этот период Россия может потерять территорию, равную площади Нидерландов, указал он.

Со временем на Земле могут пропасть все низко расположенные территории, под воду через 100 лет могут уйти Мальдивские острова. Подобная участь ожидает все коралловые острова, выступающие над уровнем океана на метр-два.

Подъем уровня воды сказывается на электростанциях, мостах и других конструкциях, находящихся вблизи воды. Предотвращением таких проблем в России и других стран станет строительство с учетом подъема уровня воды в будущем, подвел итог климатолог.