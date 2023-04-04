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Росатом собрался нарастить долю мирового рынка кобальта-60 до 30%
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Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») уже в этом году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60, применяемого для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
В настоящее время Росэнергоатом производит более 20% от мирового потребления кобальта-60. Смоленская атомная станция в марте отгрузила первую партию кобальта-60, наработанного на реакторах РБМК. Учитывая отгрузки кобальта-60 с Ленинградской АЭС и начало отгрузок в мае 2023 года с Курской АЭС, Росэнергоатом уже в этом году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В сообщении говорится, что на днях заместитель гендиректора – директор по бизнес-развитию Росэнергоатома Никита Константинов посетил Смоленскую атомную станцию с рабочим визитом. Под его председательством прошло совещание по реализации на реакторах РБМК программы увеличения объемов производства и расширения номенклатуры изотопов, наиболее востребованных на мировом рынке.
Как отметил заместитель генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская АЭС» Павел Лубенский, конструкторами проектантами, изготовителями, монтажниками при самом непосредственном участии персонала практически всех служб Смоленской АЭС проделана колоссальная работа по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60. «Благодаря этому в 2023 году будет достигнута готовность трех энергоблоков Смоленской АЭС к ритмичным выгрузкам облученного материала и его отгрузке заказчикам», – сказал он.
Вторым не менее важным направлением использования мощностей энергетических канальных реакторов является наработка изотопов медицинского назначения, говорится в сообщении корпорации. Ленинградская АЭС с 1997 года нарабатывает йод-125, йод-131, молибден-99. С этого года на Ленинградской АЭС в линейке новых перспективных продуктов появится лютеций-177.
В рамках визита обсудили вопросы обеспечения к 2025 году наработки изотопов медицинского назначения на РБМК Смоленской и Курской АЭС. Отметили стратегическую важность реализации поставленных задач по отгрузкам медицинских изотопов для развития российской ядерной медицины.
В планах – наработка наиболее востребованных изотопов для производства радиофармпрепаратов: йод-131, лютеций-177, молибден-99, самарий-153. Участие в проекте Смоленской и Курской станций позволит кратно увеличить количество производимого сырья, а значит, при наличии достаточных производственных мощностей – количество жизненно необходимых препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.
«Реализация проекта по расширению производства медицинских изотопов на канальных реакторах Смоленской и Курской АЭС позволит более чем в два раза увеличить производственные мощности Росэнергоатома и обеспечить поставки на сооружаемый госкорпорацией «Росатом» в городе Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов для нужд российской медицины», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор по бизнес-развитию Концерна «Росэнергоатом» Никита Константинов.
В сообщении подчеркивается, что обеспечение доступности технологий ядерной медицины в регионах Российской Федерации, в том числе востребованных радиофармпрепаратов, имеет важное социальное значение, так как напрямую связано с мероприятиями здравоохранения, направленными на борьбу с онкологическими и другими распространенными заболеваниями в стране.
«Реализация проектов Росатома по производству кобальта и изотопов медицинского назначения направлены прежде всего на повышение качества жизни населения, охрану его здоровья, а также на развитие российской промышленности, в том числе на территориях присутствия госкорпорации «Росатом», – заключили в пресс-службе.
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.
Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».
Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.
Россия отказалась от марки Brent при торговле нефтью с Индией
Россия и Индия перешли на эталон Dubai в торговле нефтью вместо Brent
«Роснефть» и Indian Oil Corp решили отказаться от европейского бенчмарка Brent и перейти на азиатский Dubai в ценообразовании в сделках по поставках российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Оба бенчмарка выражены в долларах и устанавливаются американской S&P Platts, но европейские трейдеры и нефтяные компании используют при продажах нефти Brent, а азиатские – Dubai, сообщает «Коммерсант».
Ранее главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию.
Зеленский отреагировал на убийство Татарского
Зеленский об убийстве Татарского: Я не думаю о том, что происходит в России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве военкора Владлена Татарского, так как его не волнует происходящее в России.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», – сказал он.
Зеленский заявил, что вместо этого думает об Украине, передает РИА «Новости».
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).
Следствие в Германии обнаружило ложный след в деле о терактах на «Северных потоках»
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Следователи в Германии подозревают, что яхта, которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
Несколько официальных лиц США и Европы также скептически отнеслись к тому, что экипаж из шести человек смог заложить на дно моря сотни килограммов взрывчатки для подрыва.
Следствие сейчас изучает версию, что яхта «Андромеда» была отвлекающим звеном, а для теракта использовалось еще что-то, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Так, выяснилось, что следы взрывчатки «военного образца», которые нашли на столе в каюте яхты, совпали со взрывчаткой, использованной на трубопроводе. После этого эксперты не стали исключать версию, что кто-то умышленно пытается навести следствие на ложный след.
Ряд источников сообщил изданию, что террористы просто проявили неаккуратность.
Ранее издание Spiegel писало, что яхта «Андромеда» прописана в порту Бреге на острове Рюген. Она была арендована неизвестными через чартерную фирму острова. Свой путь судно начало из порта Росток-Варнемюнде.
Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
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Галустян объяснил получение гражданства Армении
Галустян о получении гражданства Армении: Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю
Российский актер и шоумен Михаил Галустян прокомментировал получение армянского гражданства, отметив, что он любит Россию и никуда не собирается уезжать, а Армения является его исторической родиной.
Галустян в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) решил «внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков». Он уточнил, что, во-первых, он армянин, и гордится этим. По его словам, Армения – его историческая и этническая родина, которая всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.
Актер добавил, что он также любит Россию и «и никуда отсюда не сваливает, как некоторые». Он подчеркнул, что у него здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. «Россия – моя Родина, и точка», – резюмировал шоумен.
Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.
Новак объяснил причины сокращения добычи нефти странами ОПЕК
Новак: Вмешательство в механизмы рынка нефти привело к сокращению добычи
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Вмешательство ряда стран в рыночные механизмы стало одной из причин, из-за которой некоторые страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.
По словам Новака, на заседании министерского мониторинга ОПЕК+ заявления некоторых стран альянса о добровольном сокращении добычи с мая были приняты к сведению и одобрены как очень важные, передает ТАСС.
«Энергетическая политика, которая сегодня проводится многими странами, вмешательство в рыночные механизмы – это тоже, по сути, одна из причин, почему страны – экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК+, добровольно приняли решение о дополнительном сокращении», – сказал Новак.
Он также добавил, что мировые запасы нефти находятся на низком уровне, однако они начали расти, на рынке наблюдается ее избыток.
Новак также рассказал, что «относительно января-февраля высокий уровень исполнения, больше 100% в целом относительно квот, которые установлены сегодня в рамках ОПЕК+».
Напомним, в ОПЕК+ сообщили, что добровольное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран альянса, без учета России, оценивается в свыше 1,1 млн баррелей в сутки.
Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.
В Ереване принятие Арменией статута МУС назвали шагом против России
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Скорейшая ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) будет недружественным шагом в отношении России, заявил местному порталу 1in.am спикер парламента Ален Симонян.
По мнению Симоняна, Армения не нуждается в ратификации статута МУС. Он назвал принятия Римского статута «непозитивным шагом в отношении России», смысла в котором он не видит, передает ТАСС.
Симонян также назвал абсурдом утверждения, что в случае ратификации этого документа в Армении попытаются задержать российского президента.
Ранее источник в МИД России заявил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого российская сторона не признает.
МУС санкционировал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Между тем Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).
Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Украина заявила о наличии пяти бригад истребителей МиГ-29 и Су-27
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Украинская армия имеет в распоряжении пять бригад истребителей, среди которых три бригады МиГ-29, сообщил советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, в киевской армии имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27, количество истребителей может достигать 200 единиц, передает «Коммерсант» со ссылкой на издание «Интерфакс-Украина» и телеканал «Киев».
Как отметил Игнат, первой была поставка истребителей со стороны Польши, что, по его мнению, стало «историческим шагом».
При этом Игнат добавил, что поставленные истребители – старые советские модели четвертого поколения, которые «морально и физически устарели».
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что польские власти передали Киеву несколько истребителей МиГ-29.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине.
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СБУ заочно сообщила о подозрении в госизмене блогеру Подоляке
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляке в государственной измене.
Из сообщения следует, что СБУ собрала необходимые доказательства на Подоляку, который «публично оправдывает российскую вооруженную агрессию». В ведомстве заявили, что в интервью и выступлениях блогера есть факты «его подрывной деятельности против Украины», передает РИА «Новости».
СБУ указала на выступления Подоляки на российских телеканалах, а также на публикацию материалов в своем Telegram-канале, который имеет миллион подписчиков. В ведомстве отметили, что подозреваемый находится на территории России.
Боец из ДНР рассказал о чудовищных пытках СБУ
Вернувшийся из плена боец ДНР рассказал о пытках напильником и ножовкой со стороны СБУ
Вернувшийся из плена украинских военных доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках с использованием напильника и ножовки со стороны СБУ.
Боец рассказал, как попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой. Руслану пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином и имитировали казнь, передает РИА «Новости».
«Положили на пол, мы лежали и ждали очереди, пока будут допросы идти. Кому не лень проходили и нас били, прыгали по нам. Во время допроса раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат системы МБ с индукторным вызовом). Если ты отвечал «не знаю, не помню», начинали бить током, дубинками избивали», – вспоминает военнослужащий.
Также российский боец вспомнил, что после допроса украинскими военными пленных повезли в СБУ.
«Меня закинули в сарай, начали избивать, пакет на голову надевать, тряпку на лицо, водой поливать. Задавать вопросы пытались «чем ты можешь нам помочь?» Говорили, «если ты не нужен, расстреляем тебя». Однажды вывозили в посадку, возле ног стреляли – запугивали», – сказал он.
Руслан отметил, что это продолжалось полтора-два часа, после его отвели в сарай и там оставили.
«Потом сбушник вернулся уже пьяный и начал: взял напильник и пытался отпилить мне ногу, потом взял ножовку, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать. Как обычно, на испуг пытались все, чтобы я им чем-то помог», – рассказал он.
По словам Руслана, пленных выводили на улицу, кидали в яму и поливали бензином вокруг, планируя поджигать.
В заключение боец из ДНР рассказал, что сотрудники СБУ придумали, что он им может быть полезен для «правильной» отчетности, так как сказали, чтобы он в протоколе указал, что его пленили не под Марьинкой, а в другом месте.
Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.
Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте в Буковеле из-за русского языка
Пьяный солдат ВСУ потребовал от отдыхающих в спа-отеле в Буковеле не говорить по-русски
В спа-отеле в Буковеле между отдыхающими и солдатом вооруженных сил Украины, который проходил на украинском курорте реабилитацию, произошел конфликт из-за требования военного не использовать русский язык, сообщают СМИ.
Военный опубликовал видеозапись, на которой оппонент оскорбляет его и советует ехать обратно в Артемовск. Однако жена отдыхающего заявила, что солдат сам устроил провокацию, а в нужный момент принялся снимать инцидент на камеру, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Она сообщила, что солдату не понравилось, «что люди говорят не на украинском языке», военный велел им уезжать в Россию. Девушка заявила, что пьяный солдат приставал и к другим постояльцам, требовал не говорить по-русски.
Напомним, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине.
В США назвали возможные сроки контрнаступления Украины
Постпред при НАТО Смит: США ожидают контрнаступления Украины в ближайшие недели
Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса, которое пройдет 4–5 апреля в Брюсселе.
Об этом передает ТАСС.
Глава Минобороны Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявлял, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать после окончания распутицы. Их цель – выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
Польшу и Украину заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков»
Washington Post сообщила о подозрениях Запада в адрес Польши и Украины в связи с подрывом «Северных потоков»
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Официальные лица на Западе «шепчутся», что в подрыв «Северных потоков» могло быть вовлечено польское или украинское правительство, пишут СМИ.
Такое подозрение возникло из-за «первоначальных заключений» Берлина. Отмечается, что Польша была среди самых ярых критиков российских газопроводов, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
При этом, как заявил «европейский дипломат высокого ранга», «творцы политики» в странах НАТО предпочитают при встречах не поднимать тему диверсии, не желая «копать слишком глубоко и найти неудобный ответ». Он фактически подтвердил, что на Западе предпочли бы просто закрыть глаза на случившееся. Источник сравнил ситуацию с «пребыванием покойника на семейном собрании» – труп все видят, но притворяются, что проблемы нет, потому что «лучше не знать».
Washington Post пишет, что подозрения не озвучиваются, чтобы «случайно не вызвать гнев» союзников. По мнению издания, «даже если найдется явный виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия Украине».
Также отмечается, что Германия заинтересовалась яхтой «Андромеда» в связи с терактом после «очень конкретных» сообщений западной разведки. Страна, которая сообщила соответствующие данные, не называется, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным издания, следователи в Германии подозревают, что яхта «Андромеда», которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.