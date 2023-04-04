Росатом собрался нарастить долю мирового рынка кобальта-60 до 30%

Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») уже в этом году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60, применяемого для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В настоящее время Росэнергоатом производит более 20% от мирового потребления кобальта-60. Смоленская атомная станция в марте отгрузила первую партию кобальта-60, наработанного на реакторах РБМК. Учитывая отгрузки кобальта-60 с Ленинградской АЭС и начало отгрузок в мае 2023 года с Курской АЭС, Росэнергоатом уже в этом году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В сообщении говорится, что на днях заместитель гендиректора – директор по бизнес-развитию Росэнергоатома Никита Константинов посетил Смоленскую атомную станцию с рабочим визитом. Под его председательством прошло совещание по реализации на реакторах РБМК программы увеличения объемов производства и расширения номенклатуры изотопов, наиболее востребованных на мировом рынке.

Как отметил заместитель генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская АЭС» Павел Лубенский, конструкторами проектантами, изготовителями, монтажниками при самом непосредственном участии персонала практически всех служб Смоленской АЭС проделана колоссальная работа по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60. «Благодаря этому в 2023 году будет достигнута готовность трех энергоблоков Смоленской АЭС к ритмичным выгрузкам облученного материала и его отгрузке заказчикам», – сказал он.

Вторым не менее важным направлением использования мощностей энергетических канальных реакторов является наработка изотопов медицинского назначения, говорится в сообщении корпорации. Ленинградская АЭС с 1997 года нарабатывает йод-125, йод-131, молибден-99. С этого года на Ленинградской АЭС в линейке новых перспективных продуктов появится лютеций-177.

В рамках визита обсудили вопросы обеспечения к 2025 году наработки изотопов медицинского назначения на РБМК Смоленской и Курской АЭС. Отметили стратегическую важность реализации поставленных задач по отгрузкам медицинских изотопов для развития российской ядерной медицины.

В планах – наработка наиболее востребованных изотопов для производства радиофармпрепаратов: йод-131, лютеций-177, молибден-99, самарий-153. Участие в проекте Смоленской и Курской станций позволит кратно увеличить количество производимого сырья, а значит, при наличии достаточных производственных мощностей – количество жизненно необходимых препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

«Реализация проекта по расширению производства медицинских изотопов на канальных реакторах Смоленской и Курской АЭС позволит более чем в два раза увеличить производственные мощности Росэнергоатома и обеспечить поставки на сооружаемый госкорпорацией «Росатом» в городе Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов для нужд российской медицины», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор по бизнес-развитию Концерна «Росэнергоатом» Никита Константинов.

В сообщении подчеркивается, что обеспечение доступности технологий ядерной медицины в регионах Российской Федерации, в том числе востребованных радиофармпрепаратов, имеет важное социальное значение, так как напрямую связано с мероприятиями здравоохранения, направленными на борьбу с онкологическими и другими распространенными заболеваниями в стране.

«Реализация проектов Росатома по производству кобальта и изотопов медицинского назначения направлены прежде всего на повышение качества жизни населения, охрану его здоровья, а также на развитие российской промышленности, в том числе на территориях присутствия госкорпорации «Росатом», – заключили в пресс-службе.