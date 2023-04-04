«Волонтеры Победы» собрали добровольцев для проведения мероприятий на 9 Мая в Москве

По итогу всероссийского конкурса «Послы Победы» движения «Волонтеры Победы» избраны сто добровольцев, которые примут участие в организации празднования 78-летия Дня Победы в Москве.

Победившие в конкурсе примут участие в организации празднований с 6 по 10 мая, в их числе – жители 81 региона России.

«Этот конкурс для нас традиционный – проводится с 2015 года. За эти годы в нем приняло участие более 17 тыс. человек. Это главная мечта для многих, кто чтит подвиг и сохраняет историю о Великой Отечественной войне, – в День Победы оказаться в центре событий и помочь в организации ключевых памятных мероприятий», – подчеркнула председатель центрального штаба ВОД «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В этом году в конкурсе «Послы Победы» приняли участие более 2 тыс. человек со всей России. Стать участником конкурсного отбора мог любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности.

В 2023 году впервые финалистами всероссийского конкурса «Послы Победы» стали добровольцы из новых субъектов. Вместе с представителями других регионов страны они помогут в проведении Парада Победы на Красной площади. Так, от ДНР в Москву отправится Максим Ершов. Максим состоит в «Волонтерах Победы» с марта 2022 года, он уже принял участие в ключевых акциях и мероприятиях движения.

Он занимался уборкой на памятных местах, вручал жителям Донецка Георгиевские ленты, поздравлял ветеранов, несмотря на постоянные обстрелы, собирал и передавал гуманитарную помощь. «Стать «Послом Победы» – это действительно мечта. Для нас, жителей Донбасса, сохранение истории, помощь ветеранам и забота о нашей общей памяти имеют особые значимость и ценность. И я очень рад, что в День Победы смогу оказаться на Параде Победы в кругу таких же единомышленников со всей России. С нетерпением жду момента, когда смогу помогать в организации самых значимых мероприятий Дня Победы», – поделился Ершов.