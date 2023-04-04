В Москве прошел финал направления «Освоение космоса» конкурса «Я – профессионал»

В российской столице в рамках всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» прошел заключительный этап направления «Освоение космоса».

Финал проводили во вторник в очном формате на площадке Учебно-лабораторного корпуса (УЛК) Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В VI сезоне олимпиады «Я – профессионал» организатором двух направлений – «Вооружение и военная техника» и «Освоение космоса» – выступает МГТУ.

Заключительный этап олимпиады по направлению «Освоение космоса» проводится в два тура: полуфинал и финал. По итогам отборочного этапа на заключительный этап по направлению «Освоение космоса» были приглашены 458 студентов.

«В космическом секторе сегодня востребованы молодые квалифицированные специалисты, которым предстоит поддерживать высокий уровень отечественных научно-технических достижений. Амбициозная задача активно развивать освоение дальнего космоса является осуществимой для высокомотивированных участников олимпиады «Я – профессионал», которые выбрали это направление. Идеи и проекты участников проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – вклад в развитие страны», – отметил первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин отметил, что тема космоса остается в тройке лидеров по востребованности современной молодежи. В 2023 году на космическое направление под кураторством вуза подано более 6 тыс. заявок из всех федеральных округов страны.

В России ракетно-космическая промышленность насчитывает в настоящее время около 100 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и промышленных предприятий, занимающихся разработкой, производством и эксплуатацией ракетных комплексов и космических аппаратов.

Отборочный онлайн-этап олимпиады «Я – профессионал» завершился в декабре прошлого года, и студенты, которые успешно справились с заданиями, были приглашены на заключительный этап.

В феврале и марте по нескольким направлениям олимпиады уже состоялись заключительные этапы состязаний – полуфиналы и финалы. Итоги VI сезона олимпиады будут подведены в мае 2023 года. Призеры, победители и медалисты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов.

Олимпиада является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».