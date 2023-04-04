Эксперт назвал преимущества продажи российского вина по почте

Благодаря легализации продажи алкоголя через интернет россияне смогут покупать продукцию у малых виноделов, не имеющих доступ к федеральным сетям, а также будут устранены онлайн-продавцы нелегального алкоголя, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя соответствующий законопроект Минфина, одобренный правительственной комиссией.

Правительственная комиссия одобрила онлайн продажу российского вина через специальный сайт «Почты России» в экспериментальном режиме, передает РБК. Данный законопроект был разработан Минфином и будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Отмечается, что эксперимент планируют проводить в Москве и Подмосковье до 31 июля 2026 года.

«Минусов нет ни одного. Просто этот процесс надо было запускать давным-давно: мы последняя страна в Европе, которая не продает алкоголь через интернет. Это цивилизованный, прогрессивный, удобный способ», – утверждает Дробиз.

Он подчеркивает, что на сегодняшний день многие продают алкогольную продукцию онлайн незаконно. Причем в основном на просторах интернета предлагается нелегальный алкоголь. Данный же законопроект позволит легализовать онлайн-торговлю алкоголем и уничтожить всю нелегальную онлайн-торговлю.

«Все прописано и продумано давно, но государство специально тормозит этот процесс тем, что назначило «Почту России» единственным оператором. Это не значит, что «Почта России» чем-то плоха, прекрасный оператор, я пользуюсь его услугами, но это не его епархия», – считает специалист.

Собеседник усомнился, что законопроект примут в этом году, поскольку его рассматривают уже три года, постоянно перенося сроки реализации. Кроме того, он не понимает, зачем продажу алкоголя по интернету тестировать целых три года. По его подсчетам, на данный эксперимент должно быть выделено не более полугода, после чего необходимо вводить данную функцию по всей стране.

«Минздрав постоянно против этого, якобы рождается новый канал сбыта, появляется доступ у несовершеннолетних к алкоголю. Это полный бред, все продумано в том механизме, который будет продавать и доставлять продукцию, ничего там нет. Тем более что канал этот не новый. Это не увеличит объем потребления, это просто перераспределит нагрузку», – убежден Дробиз.

Он рассказывает, что в европейских странах в пределах 10–15% алкоголя продается через интернет. Причем это дорогой алкоголь, а значит, этой услугой будут пользоваться только обеспеченные люди, средний класс. В том числе по причине того, что человеку необходимо будет заплатить за доставку. По предположению эксперта, заказывать алкоголь через интернет будут не более 20% россиян.

«Флагом движения этого процесса является то, что у нас проводятся реформы винодельческой отрасли, сделано много полезного для того, чтобы выросло производство высококачественных российских вин, чтобы они вышли на массовый рынок. И благодаря законопроекту малые виноделы, которые никогда не смогут поставлять свою продукцию в федеральные сети, так как это безумно дорого и у них слишком маленькие объемы, смогут продавать ее по всей стране», – заключил специалист.

В ноябре прошлого года вице-премьер России Виктория Абрамченко в рамках первого Российского винодельческого форума в Москве заявила, что правительство занимается экспериментом с доставкой алкоголя через отделения «Почты России», а также выразила надежду, что он будет удачным.