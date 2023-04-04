Политолог: НАТО лишило Европу суверенитета

Политолог Рудаков: Вступление стран Европы в НАТО обернулось для них потерей суверенитета

Сегодня НАТО открыто противостоит России, причем вопреки интересам стран Европы. Для стран ЕС нахождение в альянсе обернулось полной потерей суверенитета. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Александр Рудаков, комментируя 74-ю годовщину создания НАТО.

«Все действия НАТО после холодной войны говорят о том, что альянс ставил своей задачей максимальное сдерживание и военно-политическое подавление России, а также раздробление большого Русского мира», – сказал политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

«Результатом реализации этой задач стало включение в НАТО восточноевропейских государств и стран Прибалтики, что стало нарушением договоренностей между США и СССР по воссоединению НАТО без дальнейшего продвижения альянса на восток. Однако НАТО решило расширить свои границы на территорию Молдавии, Грузии и Украины. Причем в отношении последней вопрос ставился достаточно остро – вплоть до размещения военных баз в Крыму», – отметил он.

«Вместе с тем самым важным свидетельством антироссийской деятельности НАТО являются официальные документы альянса. В 2019 году в военной стратегии НАТО Россия была обозначена как главный противник, а в 2022 году наша страна названа самой большой угрозой для стран – членов организации», – добавил собеседник.

«Таким образом можно констатировать: НАТО абсолютно не скрывает, что рассматривает Россию в качестве врага», – акцентировал Рудаков.

«И на Украине против нас воюет Североатлантический альянс. Именно НАТО осуществляет планирование военных операций, разведку, целеуказание и обеспечивает связь. Кроме того, страны, входящие в альянс, поставляют ВСУ самое разное вооружение», – отметил он.

«Для стран Европейского континента вхождение в НАТО обернулось утратой суверенитета. Если в 1960–1970-х годах прошлого века на континенте были возможны открытые выступления противников НАТО, а политические силы шли на выборы с программой, предполагающей разрыв отношений с альянсом, то сегодня все радикально изменилось», – уверен политолог.

«Все, кто выступают против НАТО, подвергаются политическому и информационному прессингу, против них начинает работать так называемая международная правоохранительная система. В итоге европейцы утратили возможности принимать суверенные политические и экономические решения», – добавил он.

«Более того, США подорвали экономику своих европейских союзников, ввергли их в зависимое положение. В условиях санкционной войны Запада против России американцы делают все, чтобы развалить промышленность Европы, переманить к себе лучшие кадры и окончательно подчинить европейцев. Только отказ от вассального подчинения Штатам даст Старому Свету возможность суверенного развития», – заключил Рудаков.

Напомним, 4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический договор, на основе которого появился военный-политический блок НАТО. Сами американцы называют его крупнейшим подобным альянсом в истории. Сегодня в НАТО входит 31 государство. В частности, в 74-ю годовщину образования организации ее членом официально станет Финляндия.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в 1949 году вступление европейских стран в НАТО выглядело логично. Разрушенная после Второй мировой войны Западная Европа считала себя крайне уязвимой перед Советским Союзом, а также перед потенциальным восстановлением немецкой мощи (и вместе с ней реваншизма).

Капитан 3-го ранга запаса Максим Климов в материале для газеты ВЗГЛЯД разбирался, о чем думали финны, когда шли в НАТО.

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