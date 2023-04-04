Почта Mail.ru заблокировала 20 млрд нежелательных для пользователей писем в 2022 году

Почта Mail.ru в 2022 году ежедневно блокировала 54,5 млн нежелательных рассылок из более чем 404,5 млн входящих писем и обезопасила пользователей от 20 млрд спам-писем, сообщили в пресс-службе компании VK.

В сообщении на сайте VK говорится, что безопасность пользователей и их данных является ключевым приоритетом для сервисов компании. Почта Mail.ru постоянно развивает антифишинг- и антиспам-системы для защиты пользователей. Благодаря их адаптации к новым схемам мошенников удалось сократить количество жалоб пользователей на спам на 6,5% год к году, отметили в пресс-службе.

«Спамеры постоянно стараются найти способы обойти системы защиты пользователей от нежелательного контента, но текущие решения машинного обучения, применяемые в Почте Mail.ru, позволяют эффективно бороться с нежелательными рассылками. Антиспам-система Почты 24/7 обучается сценариям и гибко адаптируется под изменения, эффективно защищая пользователей», – отметила технический директор бизнес-юнита Mail.ru Андрей Сумин.

Отмечается, что антиспам-система Почты Mail.ru использует современные технологии искусственного интеллекта. За распознавание нежелательного контента в Почте отвечают «трансформеры» – глубокие модели машинного обучения, которые содержат более 60 млн параметров, по которым анализируется на подлинность отправитель рассылки. Антиспам Почты ежедневно автоматически обучается и актуализируется по принципу «одна модель обучает другую», подстраивается под новые паттерны злоумышленников и оперативно блокирует их.

В сервисах Mail.ru используются технологии «Лаборатории Касперского», которые защищают пользователей от вредоносных вложений в письмах. По итогам 2022 года порядка 500 тыс. писем с вложениями были идентифицированы Почтой как вредоносные и моментально заблокированы, сказано в сообщении компании.

Пользователи, как отмечают в VK, всегда уделяют особое внимание письмам от банков, государственных регуляторов, крупных ретейлеров и образовательных проектов, а потому для дополнительной защиты Почта отмечает письма, которые прошли специальную проверку на подлинность отправителя и не были модифицированы в процессе доставки, значком в виде зеленого щита, чтобы пользователь был уверен в надежности отправителя.

Ранее сообщалось, что консолидированная выручка VK по итогам 2022 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с показателем за 2021 год на 19% – до 97,8 млрд рублей, причем основным источником роста стала онлайн-реклама.