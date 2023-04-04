Аксенов призвал к «сокрушительному возмездию» за убийство военкора Татарского

Аксенов: Возмездие за убийство военкора Татарского должно быть демонстративным и сокрушительным

Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с убийством военного корреспондента Владлена Татарского призвал радикально решать проблему украинского терроризма.

Аксенов написал в своем Telegram-канале, что Украиной управляет террористическая хунта, которая использует любые средства для достижения целей, в том числе и вербовку женщин. Он напомнил, что теракты, в результате которых погибли Дарья Дугина и военкор Максим Фомин (настоящее имя Владлена Татарского), были совершены именно женщинами.

Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким Фомина, отметив, что военкор был настоящим русским патриотом.

Он отметил, что на Украине серьезно готовятся к подготовке терактов, причем, по мнению Аксенова, участие в этом принимают и американцы.

Аксенов предложил радикально решать проблему украинского терроризма. По его словам, террористический режим должен уйти в прошлое, иначе волну террора не остановить.

«Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным», – заключил он.

Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Пострадали еще 40 человек, включая троих несовершеннолетних.

Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.

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