Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским

Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с военкором статуэтку, которая взорвалась.

Об этом девушка рассказала на видео, опубликованном пресс-центром МВД России.

«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», – приводит ее слова ТАСС.

На вопрос о том, за что она задержана, Трепова сказала, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».

Напомним, по данным НАК, теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (иноагент, экстремистская организация) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

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