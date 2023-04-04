НАТО запланировало удвоить финансирование комплексного пакета помощи Украине

FT: НАТО планирует удвоить финансирование комплексного пакета помощи Украине

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО рассмотрят вопрос об удвоении финансирования созданного в 2016 году комплексного пакета помощи Украине, который составляет около 250 млн евро в год, взамен отсутствия решения о вступлении Киева в альянс, сообщили СМИ.

Как сообщает Financial Times, увеличение финансовых обязательств до 500 млн евро пройдет взамен отсутствия решения по вопросу вступления Украины в альянс, передает ТАСС.

Дипломатический источник сообщил изданию, что НАТО не сможет предложить Украине членство в ближайшее время, но может говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной. Другой дипломат добавил, что альянс направит все силы на доказательство своих намерений в будущем одобрить заявку Киева.

Газета подчеркивает, что главы внешнеполитических ведомств на встрече обсудят возможные пути вступления Украины в альянс или альтернативы членства в дополнение к пакету финансовой помощи для Украины.

Ранее западные СМИ сообщали, что власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов.