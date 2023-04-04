Asahi Shimbun: Киев долго не протянет, он должен признать Киев и Донбасс российскими

Шансы на то, что Украина «победит» Россию, крайне низки, а потому возможным компромиссом является отказ Киева от притязаний на Крым и Донбасс, признание их российской территорией и проведение новых границ, пишут японские СМИ.

Автор публикации в газете Asahi Shimbun считает, что союзники Киева могут скорректировать свою политику и постепенно уменьшить поддержку Украины, передает РИА «Новости».

Японское издание пишет о том, что экономика Украины разрушена и находится в руинах, ВВП страны сократился вдвое. Между тем, продолжает газета, у России, несмотря на санкции со стороны Запада, остается много лазеек, а ВВП РФ постепенно восстанавливает тенденцию к росту.

Так что в долгосрочной перспективе, если ничего не изменится, Киев долго не протянет, говорится в публикации.

По мнению автора материала, перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит вопрос, «защищать ли территорию, даже если страна будет выжжена дотла».

Ранее ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем, заявил, что Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада.