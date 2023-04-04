На Украине сообщили об ударе по предприятию в Одессе

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4 апреля, вторник | Последнее обновление — 10:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин посетил завод «Тулажелдормаш»
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Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно.
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Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника.
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У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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На Украине сообщили об ударе по предприятию в Одессе
Советник главы ОВА Братчук сообщил о пожаре на одном из предприятий в Одессе
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Одно из предприятий Одесского района было повреждено в результате обстрела, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
Братчук в эфире всеукраинского телемарафона сообщил, что пожар, возникший в результате удара, ликвидировали почти до утра, передает РИА «Новости».
Он, однако, не уточнил, какой именно объект оказался под ударом.
Прошлой ночью в Одессе и Одесской области объявлялась воздушная тревога, слышались звуки взрывов. По информации военных корреспондентов, по аэродрому в Одессе нанесли удар дронами-камикадзе «Герань».
Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским
Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с военкором статуэтку, которая взорвалась.
Об этом девушка рассказала на видео, опубликованном пресс-центром МВД России.
«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», – приводит ее слова ТАСС.
На вопрос о том, за что она задержана, Трепова сказала, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».
Напомним, по данным НАК, теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (иноагент, экстремистская организация) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
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Зеленский отреагировал на убийство Татарского
Зеленский об убийстве Татарского: Я не думаю о том, что происходит в России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве военкора Владлена Татарского, так как его не волнует происходящее в России.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», – сказал он.
Зеленский заявил, что вместо этого думает об Украине, передает РИА «Новости».
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).
Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова
СК: Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Дарья Трепова задержана
Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СМИ ранее сообщали, что Татарский лично знал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге.
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.
Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».
Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.
Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Польшу и Украину заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков»
Washington Post сообщила о подозрениях Запада в адрес Польши и Украины в связи с подрывом «Северных потоков»
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Официальные лица на Западе «шепчутся», что в подрыв «Северных потоков» могло быть вовлечено польское или украинское правительство, пишут СМИ.
Такое подозрение возникло из-за «первоначальных заключений» Берлина. Отмечается, что Польша была среди самых ярых критиков российских газопроводов, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
При этом, как заявил «европейский дипломат высокого ранга», «творцы политики» в странах НАТО предпочитают при встречах не поднимать тему диверсии, не желая «копать слишком глубоко и найти неудобный ответ». Он фактически подтвердил, что на Западе предпочли бы просто закрыть глаза на случившееся. Источник сравнил ситуацию с «пребыванием покойника на семейном собрании» – труп все видят, но притворяются, что проблемы нет, потому что «лучше не знать».
Washington Post пишет, что подозрения не озвучиваются, чтобы «случайно не вызвать гнев» союзников. По мнению издания, «даже если найдется явный виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия Украине».
Также отмечается, что Германия заинтересовалась яхтой «Андромеда» в связи с терактом после «очень конкретных» сообщений западной разведки. Страна, которая сообщила соответствующие данные, не называется, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным издания, следователи в Германии подозревают, что яхта «Андромеда», которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
В НАТО назвали условие членства в альянсе Украины
Столтенберг: Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит
Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО.
Он подчеркнул, что для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО», передает ТАСС.
Также генсек рассказал, что Швеция уже проводит интеграцию в военные структуры НАТО и не останется в одиночестве после приема Финляндии в альянс 4 апреля, хотя вступление Стокгольма может потребовать недель или месяцев.
Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте в Буковеле из-за русского языка
Пьяный солдат ВСУ потребовал от отдыхающих в спа-отеле в Буковеле не говорить по-русски
В спа-отеле в Буковеле между отдыхающими и солдатом вооруженных сил Украины, который проходил на украинском курорте реабилитацию, произошел конфликт из-за требования военного не использовать русский язык, сообщают СМИ.
Военный опубликовал видеозапись, на которой оппонент оскорбляет его и советует ехать обратно в Артемовск. Однако жена отдыхающего заявила, что солдат сам устроил провокацию, а в нужный момент принялся снимать инцидент на камеру, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Она сообщила, что солдату не понравилось, «что люди говорят не на украинском языке», военный велел им уезжать в Россию. Девушка заявила, что пьяный солдат приставал и к другим постояльцам, требовал не говорить по-русски.
Напомним, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине.
СМИ: Подозреваемую в теракте Трепову решили этапировать в Москву
«Фонтанка» сообщила о переводе подозреваемой в теракте Треповой в Москву
Задержанную в понедельник Дарью Трепову этапируют в Москву, девушку подозревают в организации теракта в кафе в центре Петербурга.
Из внутреннего здания Следственного комитета выехала спецмашина с Треповой и направилась в сторону аэропорта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.
Позже в аэропорту Пулково приземлился борт специального летного отряда (СЛО) «Россия» из Москвы. Через 15 минут приземлился еще один легкомоторный самолет СЛО.
Отмечается, что оба самолета, Falcon и Airbus, давно находятся в авиапарке СЛО. Под флагом этого отряда также летают самолеты ФСБ.
Ранее днем Трепова была задержана на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.
Напомним, накануне при взрыве в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Также пострадали 33 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
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В Сети раскритиковали слова Зеленского о судьбе Крыма
В Сети раскритиковали намерение Зеленского «вернуть» Крым
Президента Украины Владимира Зеленского осудили пользователи Twitter (заблокирован в России) за слова о том, что Крым снова «станет свободным и безопасным», а Киев «вернет все свои территории».
«Крым не хочет, чтобы ты был там, Зеленский. Как насчет мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что вы хотели быть в НАТО», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».
Другие пользователи призвали Зеленского к переговорам и подчеркнули, что Запад использует Киев.
«Это только ваши мечты», – указали в комментариях украинскому президенту.
«Военно-промышленный комплекс США эксплуатирует вашу страну. Установите мир как разумный лидер», – посоветовали Зеленскому.
Некоторые комментаторы выразили недовольство, так как им «надоело платить» за этот конфликт.
«Вы не победите Россию. Не сможете. У вас есть время, пока Байден не уйдет и деньги из США не прекратятся», – написал еще один пользователь.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о формировании восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.
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Россия передала Украине пятерых раненых военных
Москалькова: Россия передала Киеву пятерых раненых военных
Российская сторона передала Украине пятерых раненых военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ, Россия продолжает работу в этом направлении, передает ТАСС.
Москалькова отметила, что в конце марта украинская сторона передала Москве пятерых раненых российских военных, которые сейчас проходят лечение. Она пожелала им скорейшего выздоровления и выразила уверенность, что они уже скоро вернутся к своим родным и близким, которые встретят их как настоящих героев.
В начале марта Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
В НАТО назвали стоимость переданных Украине вооружений
Столтенберг: Страны НАТО передали Украине вооружений на 65 млрд евро
Страны Североатлантического альянса передали Украине вооружений на сумму 65 млрд евро, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг приветствовал, что Украина начала получать «современные» танки и другие бронетранспортеры. Он сообщил, что в НАТО сейчас готовят программу многолетних военных поставок для вооруженных сил Украины с переходом от советских вооружений на западные, передает ТАСС.
Между тем ранее экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос заявлял, что даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество.
Folha de S.Paulo заявила о встрече Путина с советником президента Бразилии
Folha de S.Paulo сообщила о визите в Россию советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима
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На прошлой неделе Россию посетил советник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД и бывший министр обороны Селсу Аморим, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным, пишут СМИ.
По данным Folha de S.Paulo, Аморима удивил прием в Кремле, где он час беседовал с Путиным. Издание заявило, что Аморим говорил в основном о ситуации на Украине, а по инициативе российской стороны рассматривались вопросы двусторонних отношений России и Бразилии. Пресс-служба Кремля о встрече не сообщала, передает ТАСС.
Аморим заявил, что хотел узнать отношение России к предложению Бразилии выступить в роли посредника между Москвой и Киевом. По словам Аморима, российская сторона заявила, что «ценит усилия как Бразилии, так и Китая». Аморим признал, что нужно время для подготовки момента, «когда появится политическая воля». Он считает, что «идеи мира получат развитие», когда одна из сторон решит, что цена продолжения конфликта «выше цены вероятных уступок».
После визита в Москву Аморим посетил Париж, где встретился с советником французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонном.
Напомним, правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.
Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины
Ходаковский: Владлен Татарский был опасен для врага, потому что проникал в сердца людей, рассказывая о нюансах СВО
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Татарский подкреплял свои слова смелыми поступками, совершенными в зоне СВО. Максим Фомин – так его звали на самом деле – писал тексты как «право имеющий». Это и сделало его опасным для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД военачальник Александр Ходаковский, комментируя гибель военкора Владлена Татарского.
«Фомин сделал свой выбор еще в 2014 году. Тогда он, исходя из собственных идеологических соображений, пришел в мое подразделение в качестве служащего стрелковой роты. Этот человек никогда не боялся трудностей – всегда брался за выполнение самых опасных боевых задач и работал на невероятно сложных направлениях», – рассказал заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«Будучи непосредственным участником СВО, он особое внимание уделял медийной деятельности. Максим был прирожденным оратором, способным вести за собой людей. Ему доверяли тысячи граждан нашей необъятной страны, потому что видели в нем человека, который «прочувствовал» ситуацию, изучил ее изнутри», – подчеркивает собеседник.
«Под именем Владлена Татарского, Фомин соединил в себе талант отличного хроникера и практический боевой опыт. Он проникал в сердца, рассказывал о нюансах СВО и делился бесценным опытом участника спецоперации. Его тексты имели вес, ведь он говорил как «право имеющий». Это и сделало его опасным для противника», – акцентирует военачальник.
«Подчеркну, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам «закрывать» особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы», – резюмирует Ходаковский.
Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому статуэтку в подарок, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московской времени. Сейчас она задержана.
Теракт вызвал широкий общественный резонанс. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, в которой назвал погибшего Татарского «воином-праведником». По его мнению, Владлен был не только профессиональным бойцом, но и прекрасным человеком, постоянно стремившимся к саморазвитию.
Коллега Владлена, военкор Александр Коц подчеркивает, что он «воевал и словом, и делом». Отмечается, что именно Татарский был «одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки».
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
Напомним, 20 августа прошлого года в результате теракта также погибла Дарья Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
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